Un restaurante de cocina de autor duró menos de nueve meses en San Telmo y cerró: rematan todo el salón

Quizás por eso el emprendimiento de San Telmo no llegó al año de funcionamiento sin convertirse en una nueva baja producto de la crisis económica que desintegró el poder adquisitivo del segmento del público que busca ese tipo de experiencias en gastronomía.

Sin embargo, en otras coordenadas del Área Metropolitana de Buenos Aires se registraron situaciones similares hasta en locales de comida rápida, pizzerías o hamburgueserías, lo que denota una tendencia generalizada a considerar la salida a comer afuera como un gasto superfluo: las cosas no están para eso.

restaurant cierre

En algunos casos se trató de locales que no habían logrado encontrar el equipo o sistema ideal para su funcionamiento, pero en otros se trató del resultado posible de una apuesta personal.

Lo más notable es que ni siquiera los establecimientos de renombre, con trayectoria e historia, lograron retener a la clientela, o al menos mantener las cuentas en orden mientras pasa el temporal.

Otro tanto ocurrió con los cafés de especialidad, que como le pasó a las cervecerías y tap rooms hace algunos años encontraron su techo y ahora buscan su piso.