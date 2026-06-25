Una cervecería artesanal anunció el cierre de su local por la crisis de consumo y se despide el fin de semana

"El viernes nos acompaña Niño Jungla para musicalizar la noche con vinilos. ¡Y el sábado los invitamos a alentar todos juntos a La Scaloneta una vez más! Habrá muchas sorpresas así que no se lo pierdan", anticiparon sobre lo que podría ser el último fin de semana para brindar en el salón de Maipú 1110, en Vicente López.

"Gracias de corazón por acompañarnos durante todos estos años. Por cada visita, cada brindis, cada momento compartido. Nos quedan muchos recuerdos y muchos amigos que nos dió nuestra pasión por la cerveza artesanal. ¡Salud!", expresaron desde la barra, y los saludos no tardaron de aparecer online.

Los "se los va a extrañar" se mezclaron con los "siempre en mi recuerdo más lindo", a lo que se sumaron las confesiones de que "se va uno de los lugares donde viví todo tipo de historias, algunas felices y otras no tanto".

Porque con el cierre de restaurantes y bares se termina, además, un espacio para hacer sociales, tener vida comunitaria y despuntar el vicio del espíritu gregario.

Por de pronto este fin de semana la cervecería seguirá abierta en Vicente López, pero luego quedarán nueve sucursales: en San Miguel, Quilmes, La Plata (tres), Pilar, Zárate, Campana y Pergamino.

En la Ciudad de Buenos Aires quedan en pie las sucursales de Plaza Houssay (cerca de la Facultad de Medicina) y Parque Patricios.