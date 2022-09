Los chats de Sabag Montiel a Brenda Uliarte para asesinar a Cristina Kirchner días antes del atentado

La información surgió del análisis de los celulares y comunicaciones de los jóvenes que permanecen detenidos. Los mensajes en cuestión corresponden al sábado 25 de agosto.

En otro de los chats, Sabag Montiel le contaba a Uliarte que estuvo a metros del gobernador bonaerense Axel Kicillof y que hasta le tocó "la espalda".

"No, ya se metió adentro. Y el escenario lo sacaron. Ella está arriba, pero no creo que salga asique ya fue. Dejá, voy para allá. No traigas nada", le escribió el tirador a su novia, según los mensajes que se conocieron este lunes.

Vuelven a imponer secreto de sumario

Por su parte, la jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a imponer este lunes el secreto de sumario en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, luego de que se incorporara al expediente como prueba clave el contenido del celular de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag Montiel, imputada por el mismo hecho.

En el marco de la investigación, en las últimas horas se habían conocido videos que probarían que el tirador sabía manipular y utilizar el arma.

arma sabag montiel