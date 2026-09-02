Crueldad en Santa Teresita: mataron de un balazo a un lobo marino y lo dejaron agonizando
Las autoridades investigan si el tiro que acabó con la vida del animal fue perpetrado adrede en medio de una interacción con pescadores.
Un hecho de extrema crueldad hacia los animales genera indignación en el Partido de la Costa. Un lobo marino murió en las últimas horas tras agonizar durante varios días a raíz de una herida de bala en su hombro derecho. El animal fue hallado bajo el muelle de la localidad de Santa Teresita en un estado de salud crítico.
El operativo de auxilio se puso en marcha tras la alerta emitida por la Fundación BioCosta, lo que movilizó a los especialistas del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino. Al momento del hallazgo, el ejemplar de casi 200 kilos presentaba una movilidad casi nula y un decaimiento extremo, muestras claras del avanzado deterioro físico provocado por la lesión. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo, el mamífero marino falleció poco después de ingresar al centro de rehabilitación.
Muerte evitable y la hipótesis del ataque al lobo marino en Santa Teresita
La necropsia realizada por los profesionales veterinarios confirmó la gravedad del cuadro: el proyectil impactó en la zona del hombro, causando la fractura del hueso y una severa contusión pulmonar. La bala no provocó el deceso inmediato, sino que derivó en un cuadro de sepsis -infección generalizada- luego de que la herida permaneciera expuesta sin atención durante días.
Adicionalmente, se hallaron restos de redes de pesca en el sistema digestivo del animal, lo que corrobora que había tenido contacto reciente con embarcaciones. La principal hipótesis apunta a una agresión intencional, posiblemente por parte de pescadores que suelen considerar a estos mamíferos como un obstáculo para su trabajo.
"Un animal que se acerca a una red no entiende el daño económico que puede generar; solo está buscando alimento para sobrevivir. La respuesta humana no puede ser atacarlo ni matarlo", lamentaron los especialistas en conservación, haciendo un llamado urgente a la convivencia pacífica y al respeto por la fauna marina autóctona.
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