Crueldad en Santa Teresita: mataron de un balazo a un lobo marino y lo dejaron agonizando

El operativo de auxilio se puso en marcha tras la alerta emitida por la Fundación BioCosta, lo que movilizó a los especialistas del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino. Al momento del hallazgo, el ejemplar de casi 200 kilos presentaba una movilidad casi nula y un decaimiento extremo, muestras claras del avanzado deterioro físico provocado por la lesión. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo, el mamífero marino falleció poco después de ingresar al centro de rehabilitación.