De foco de conflicto a espacio familiar: así se transformó una exdiscoteca en San Isidro

En la misma línea, el jefe comunal explicó el rol de la administración local en el proceso: "Apenas asumimos, actuamos con firmeza y clausuramos el lugar. Pero el trabajo no terminó ahí: el verdadero logro es que nos pusimos a disposición de un privado que vio la oportunidad de hacer algo totalmente distinto, un espacio de juego para chicos. Nosotros simplificamos los procesos para que esa inversión se quede en San Isidro. Eso es hacerse cargo".