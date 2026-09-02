De foco de conflicto a espacio familiar: así se transformó una exdiscoteca en San Isidro
El histórico local nocturno, marcado por denuncias vecinales y clausurado en 2024 tras funcionar de manera clandestina, fue reconvertido por iniciativa privada en un salón de juegos y recreación infantil.
Donde antes reinaban las denuncias por ruidos molestos, peleas callejeras y el descontrol nocturno que alteraba la paz del Bajo de San Isidro, hoy se erige un espacio destinado por completo a las familias y los más chicos, en una transformación ideal para la localidad bonaerense.
El emblemático inmueble que albergaba a la exdiscoteca “Brandy”, ubicado en Roque Sáenz Peña 1156, completó una reconversión integral para dar paso a un nuevo salón de fiestas y recreación infantil.
El establecimiento había sido clausurado de forma definitiva por la Municipalidad en 2024, tras comprobarse que operaba sistemáticamente fuera de los márgenes legales y sin habilitación formal. Lejos de dejar el predio en el abandono, la actual gestión articuló con el sector privado para propiciar un cambio de rubro radical.
"Transformar un problema en una solución"
Durante una recorrida por el nuevo espacio, el intendente Ramón Lanús enfatizó el impacto positivo de la reconversión: "Acá funcionaba un boliche clandestino que era un problema diario para todo el barrio. Todo lo contrario a la ciudad ordenada que queremos construir. Queremos un San Isidro donde los vecinos puedan vivir tranquilos, disfrutar de sus barrios y recuperar espacios para las familias".
En la misma línea, el jefe comunal explicó el rol de la administración local en el proceso: "Apenas asumimos, actuamos con firmeza y clausuramos el lugar. Pero el trabajo no terminó ahí: el verdadero logro es que nos pusimos a disposición de un privado que vio la oportunidad de hacer algo totalmente distinto, un espacio de juego para chicos. Nosotros simplificamos los procesos para que esa inversión se quede en San Isidro. Eso es hacerse cargo".
La puesta en valor integral del edificio fue desarrollada por inversores privados, quienes contaron con el respaldo técnico y la agilización de expedientes a través de la Agencia de Control Municipal y el área de Habilitaciones, permitiendo destrabar la burocracia para que la cuadra recupere la dinámica diurna, la seguridad y la convivencia vecinal.
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