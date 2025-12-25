El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad ante más de 600 fieles

En la mañana de este jueves, el Santo Padre continuó con las actividades oficiales al presidir la misa del natalicio de Jesús, retomando una tradición que se remonta a la época de Juan Pablo II. En este segundo encuentro, el foco estuvo puesto en los conflictos bélicos que sacuden al mundo. El Papa condenó con dureza "las guerras en curso o las que terminaron y dejaron heridas abiertas", en una mención que fue interpretada como una referencia directa a las crisis humanitarias en Ucrania y la Franja de Gaza. Finalmente, cerró su mensaje con un anhelo de unidad, deseando que “Jesucristo nos traiga la paz y el amor de Dios”.

Embed