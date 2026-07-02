Cuáles son las dos localidades del AMBA que están entre las más frías del país hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió la lista de las ciudades con las temperaturas más bajas de Argentina.
La intensa masa de frío polar que afecta a gran parte de Argentina hizo sentir sus efectos durante la mañana de este jueves. Varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparecieron en el ranking de las ciudades con las temperaturas más bajas del país.
De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 7 de la mañana, ciudades bonaerenses como La Plata y Ezeiza presentaban temperaturas bajo cero, mientras que una hora más tarde Moreno también ingresó a la lista.
Frío polar: qué localidades del AMBA registraron las temperaturas más bajas
Los datos oficiales del SMN reflejaron que el frío fue especialmente intenso en distintos puntos del conurbano y la capital bonaerense.
Entre las ciudades más frías se destacaron:
- La Plata: -1,8°C.
- Ezeiza: -0,8°C.
- Moreno: -0,8°C.
- Morón: 1°C, con una sensación térmica de -3,5°C.
- Ciudad Jardín Lomas del Palomar: 0,6°C.
- Merlo: 1,8°C.
Temperaturas bajo cero en gran parte de Argentina
Si bien varias ciudades del AMBA ingresaron a la lista de las más frías, el ranking continúa liderado por localidades de la Patagonia argentina, como es habitual.
En la actualización de las 8, en primer lugar se encontraba San Carlos de Bariloche con -8,1°C, seguida por Neuquén (-7,3°C), Puerto Madryn (-6,4°C), Trelew (-5,4°C) y Malargüe (-5°C).
Hacia las 9 de la mañana, el Ranking de temperaturas más bajas estaba encabezado por Maquinchao, en la provincia de Río Negro, con -13°C. Le siguen Esquel, en Chubut, con -8°.4°C y El Bolsón, con -8°C.
Otras provincias como Mendoza, La Pampa y Buenos aires también sintieron el frío polar. Dentro del ranking figuraban Uspallata (-7.2ºC) Victorica (-6.1ºC), General Pico (-4.9ºC) y Coronel Suarez (-4.8ºC)
Sensación térmica muy baja
Además de las temperaturas mínimas, el viento hizo que en varias ciudades la sensación térmica fuera considerablemente inferior. En el AMBA, Morón registró 1°C de temperatura, pero la sensación térmica descendió hasta los -3,5°C.
En la Patagonia las diferencias fueron todavía más marcadas. Esquel registró -7,5°C con una sensación térmica de -13,6°C, mientras que Bariloche tuvo -6,7°C y una sensación térmica de -12,2°C.
Alerta por frío extremo en Argentina
El ingreso de esta masa de aire polar mantiene bajo alerta por temperaturas extremas a distintas regiones del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno afecta a zonas de 12 provincias y puede representar un riesgo para la salud.
Las autoridades recomiendan prestar especial atención a los grupos más vulnerables, entre ellos, niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
También aconsejan mantenerse bien abrigados, evitar la exposición prolongada al frío y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúen las bajas temperaturas previstas para los próximos días.
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