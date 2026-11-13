Un asteroide acelera hacia la Tierra y crece la teoría de que podría ser una antigua sonda soviética
El misterioso objeto espacial desconcierta a los científicos por su extraña aceleración y sus características.
Un pequeño asteroide está desconcertando a astrónomos. Se llama 1998 KY26 y es el próximo destino de la sonda japonesa Hayabusa2. Pero hay algo inusual en su movimiento: presenta una aceleración que la gravedad, por sí sola, no consigue explicar.
El misterio empezó en 2023, cuando al analizar 25 años de datos telescópicos se detectó un pequeño impulso constante que desviaba su trayectoria de lo previsto. Se pensó que podía ser un "cometa oscuro": hielo oculto que se convierte en gas y lo empuja suavemente, sin formar cola visible.
Ahora, un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia, publicado en la revista especializada Icarus, descartó esa idea. Los investigadores Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi concluyeron que 1998 KY26 es probablemente un asteroide deshidratado. Es demasiado cálido para conservar hielo de agua: incluso sus puntos más fríos rondan entre -53 °F y -78 °F, cuando el hielo necesitaría estar por debajo de -198 °F para durar en el espacio.
¿Podría ser una antigua sonda soviética desaparecida en 1988?
Ahí entra la hipótesis más polémica. El profesor de Harvard Avi Loeb, junto con Adam Hibberd y Adam Crowl, plantea en un estudio publicado en arXiv que el objeto podría ser Fobos 1, la nave soviética lanzada en 1988 hacia Marte y perdida meses después.
Según Loeb, el tamaño, el brillo inusualmente alto, la rápida rotación y la órbita coinciden con una nave fabricada por el hombre. La aceleración se explicaría por la presión de la radiación solar sobre sus superficies metálicas y sus paneles solares. Incluso asegura que un modelo 3D simple de Fobos 1 coincide con los cambios de brillo observados desde la Tierra. "La similitud de la órbita del objeto KY26 de 1998 con la órbita de la nave espacial perdida Fobos 1 sugiere que ambos objetos son el mismo", afirmó Loeb.
La nave perdió las comunicaciones con la Tierra en septiembre de aquel año después de que se enviara una orden incorrecta desde el centro de control. El fallo provocó que dejara de orientar correctamente sus paneles solares hacia el Sol y terminara perdiendo energía.
Según la hipótesis desarrollada por Loeb y otros investigadores, las características orbitales de Phobos 1 podrían ser compatibles con las de 1998 KY26 si se consideran determinadas maniobras de propulsión realizadas después de la pérdida de contacto.
Los investigadores también señalan varias coincidencias entre ambos objetos:
- Tamaño: 1998 KY26 tiene unos 11 metros de diámetro, una dimensión compatible con la de una pequeña nave espacial.
- Rotación: completa una vuelta sobre sí mismo en aproximadamente cinco minutos, un comportamiento que los autores consideran compatible con un objeto artificial compacto.
- Reflectividad: presenta una reflectividad elevada, una característica que también podría encajar con determinadas superficies de una nave.
- Trayectoria: los modelos orbitales estudiados muestran posibles coincidencias entre el asteroide y la antigua misión soviética.
No obstante, hay una cuestión fundamental: esta investigación no demuestra que 1998 KY26 sea Phobos 1. Se trata de una hipótesis que necesita nuevas observaciones y pruebas directas para poder confirmarse.
¿Qué provoca entonces la aceleración del asteroide?
Si las reservas de hielo no parecen suficientes para explicar el comportamiento de 1998 KY26, los científicos deben buscar otras causas.
Entre las explicaciones convencionales se encuentran la presión de la radiación solar y las fuerzas relacionadas con la emisión de calor del propio objeto.
La radiación del Sol puede ejercer una pequeña presión sobre las superficies de los cuerpos espaciales. Por otro lado, cuando un objeto absorbe energía solar y posteriormente libera calor, puede producirse un efecto de retroceso que modifica ligeramente su trayectoria.
Estas fuerzas pueden resultar especialmente relevantes en objetos pequeños, aunque todavía es necesario determinar si explican completamente las anomalías observadas en 1998 KY26.
Por tanto, el hecho de que la teoría del cometa oscuro haya perdido fuerza no significa que la explicación extraterrestre o artificial sea la correcta. La naturaleza del objeto continúa siendo objeto de investigación.
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