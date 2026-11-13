Un asteroide acelera hacia la Tierra y crece la teoría de que podría ser una antigua sonda soviética

Could asteroid 1998 KY26 resemble the failed Soviet spacecraft Phobos 1?This animation compares the observed 82°-phase photometry with our rotating Phobos 1 shape model.For smoother rendering and full interactive control, explore the WebGL version:https://t.co/l4aphsmXRf https://t.co/nFIedxpo6s — Adam Hibberd (@hibberdadam994) September 26, 2026

La nave perdió las comunicaciones con la Tierra en septiembre de aquel año después de que se enviara una orden incorrecta desde el centro de control. El fallo provocó que dejara de orientar correctamente sus paneles solares hacia el Sol y terminara perdiendo energía.

Según la hipótesis desarrollada por Loeb y otros investigadores, las características orbitales de Phobos 1 podrían ser compatibles con las de 1998 KY26 si se consideran determinadas maniobras de propulsión realizadas después de la pérdida de contacto.

Los investigadores también señalan varias coincidencias entre ambos objetos:

Tamaño: 1998 KY26 tiene unos 11 metros de diámetro, una dimensión compatible con la de una pequeña nave espacial.

1998 KY26 tiene unos 11 metros de diámetro, una dimensión compatible con la de una pequeña nave espacial. Rotación: completa una vuelta sobre sí mismo en aproximadamente cinco minutos, un comportamiento que los autores consideran compatible con un objeto artificial compacto.

completa una vuelta sobre sí mismo en aproximadamente cinco minutos, un comportamiento que los autores consideran compatible con un objeto artificial compacto. Reflectividad: presenta una reflectividad elevada, una característica que también podría encajar con determinadas superficies de una nave.

presenta una reflectividad elevada, una característica que también podría encajar con determinadas superficies de una nave. Trayectoria: los modelos orbitales estudiados muestran posibles coincidencias entre el asteroide y la antigua misión soviética.

No obstante, hay una cuestión fundamental: esta investigación no demuestra que 1998 KY26 sea Phobos 1. Se trata de una hipótesis que necesita nuevas observaciones y pruebas directas para poder confirmarse.

¿Qué provoca entonces la aceleración del asteroide?

Si las reservas de hielo no parecen suficientes para explicar el comportamiento de 1998 KY26, los científicos deben buscar otras causas.

Entre las explicaciones convencionales se encuentran la presión de la radiación solar y las fuerzas relacionadas con la emisión de calor del propio objeto.

La radiación del Sol puede ejercer una pequeña presión sobre las superficies de los cuerpos espaciales. Por otro lado, cuando un objeto absorbe energía solar y posteriormente libera calor, puede producirse un efecto de retroceso que modifica ligeramente su trayectoria.

Estas fuerzas pueden resultar especialmente relevantes en objetos pequeños, aunque todavía es necesario determinar si explican completamente las anomalías observadas en 1998 KY26.

Por tanto, el hecho de que la teoría del cometa oscuro haya perdido fuerza no significa que la explicación extraterrestre o artificial sea la correcta. La naturaleza del objeto continúa siendo objeto de investigación.