Los feriados que restan transitar en diciembre 2025: cuándo y por qué
El cierre del año viene cargado de feriados, días no laborables, y más de 40 fechas municipales ideales para armar una escapada y cortar la rutina.
Durante diciembre, la provincia de Buenos Aires suma una nutrida agenda de feriados locales, vinculados a aniversarios fundacionales y fiestas patronales, que se agregan a los feriados nacionales ya establecidos. En esta nota repasamos qué fechas rigen, cómo se distribuyen y qué municipios tendrán días de descanso antes de que termine el año.
Como ocurre cada fin de año, crecen las búsquedas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones oficiales. Para el cierre de 2025, el calendario bonaerense contempla más de 40 feriados municipales, que conviven con los feriados inamovibles y los trasladables, una combinación que abre oportunidades para organizar escapadas o planificar pausas en plena recta final del año.
Los feriados restantes de diciembre en Buenos Aires
Para el tramo final del año, la provincia de Buenos Aires tendrá un amplio cronograma de días no laborables definidos por feriados municipales, que se suman a los feriados nacionales. Estas fechas responden a aniversarios fundacionales y fiestas patronales, y solo aplican en cada distrito o localidad donde se celebran.
El listado de feriados locales de diciembre está organizado por fecha e incluye municipios como Zavalía, Pigüé, Punta Indio, Azul, San Fernando, Junín, Hurlingham, Rojas y San Vicente, entre muchos otros. En total, son más de 40 feriados municipales distribuidos a lo largo del mes, con fuerte concentración durante la primera quincena.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
