¿A dónde viajar este feriado de mayo y cuánto salen los paquetes?
Descubrí los destinos más buscados para viajar en el próximo feriado de mayo. Conocé las nuevas tendencias turísticas y precios para tu fin de semana largo.
De cara al próximo feriado por el Día del Trabajador, miles de argentinos preparan sus valijas para cortar temporalmente con la rutina. Este primer fin de semana largo del mes muestra un gran repunte turístico, consolidándose como una excelente oportunidad para planificar increíbles viajes dentro y fuera del país.
Los mejores destinos para el feriado de mayo
Según un reciente informe de consumo elaborado por la plataforma Despegar, la demanda para el fin de semana largo refleja un crecimiento del 50% en viajes nacionales y un 46% en destinos internacionales en comparación al año 2025. Las búsquedas locales lideran ampliamente las preferencias, destacándose lugares muy tradicionales como Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Salta.
En el plano exterior, los lugares más elegidos por los viajeros para descansar son Santiago de Chile, Río de Janeiro, Florianópolis, Foz de Iguazú y San Pablo. A su vez, los analistas observan un marcado interés por nuevos rumbos turísticos como Asunción, Miami, Lima, Córdoba, Neuquén y Tucumán.
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Precios y financiación para la gran escapada
Para organizar el presupuesto para el feriado de forma sumamente eficiente, los especialistas del sector recomiendan aprovechar los paquetes que combinan vuelo y alojamiento, ya que permiten ahorrar hasta un 30% y garantizar una experiencia completa. En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando con el 63% de las transacciones, aunque también crece a gran ritmo la elección de los pagos directos en dólares.
A continuación, detallamos algunos precios estimados por persona para paquetes de dos noches (del 1 al 3 de mayo) que incluyen vuelos directos de ida y vuelta con hotelería y distintos servicios:
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Santiago de Chile: $456.169 (hotel de 4 estrellas con piscina y gimnasio).
Asunción: $543.707 (hotel de 4 estrellas con piscina y solarium).
Mendoza: $649.851 (hotel de 3 estrellas con desayuno buffet).
Bariloche: $840.769 (hotel de 3 estrellas con desayuno continental).
Puerto Iguazú: $922.908 (hotel de 3 estrellas con piscina y parque acuático).
Río de Janeiro: $970.859 (hotel de 3 estrellas con desayuno incluido).
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