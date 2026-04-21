¿A dónde viajar este feriado de mayo y cuánto salen los paquetes?

Precios y financiación para la gran escapada

Para organizar el presupuesto para el feriado de forma sumamente eficiente, los especialistas del sector recomiendan aprovechar los paquetes que combinan vuelo y alojamiento, ya que permiten ahorrar hasta un 30% y garantizar una experiencia completa. En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando con el 63% de las transacciones, aunque también crece a gran ritmo la elección de los pagos directos en dólares.