"Daba ganas de ofrecerle una cama": la polémica falta de empatía de Santi Tellado de Luzu TV

Santi Telledo jubilado

En la Argentina de Javier Milei, con jubilaciones congeladas, recortes en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI y, en muchos casos, sin acceso a una canasta básica —mucho menos quienes deben afrontar un alquiler—, cada vez son más los jubilados que se ven obligados a seguir trabajando. La anécdota, tristemente, ya no resulta excepcional; lo excepcional, quizás, es la naturalidad con la que se la escucha.