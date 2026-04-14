Bonos de ANSES: a qué jubilados estará destinado la ayuda de abril de 2026

ANSES también confirmó que aquellos jubilados que superen el haber mínimo pueden acceder a un bono proporcional. Este mecanismo permite que el ingreso total alcance un tope determinado.

El esquema funciona de la siguiente manera:

El ingreso total (haber + bono) no puede superar los $450.319Si el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce automáticamente

Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono proporcional de $60.319 para alcanzar el límite establecido. En cambio, quienes superen el tope de $450.319,31 no recibirán el refuerzo y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.