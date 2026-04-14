Bonos de ANSES: a qué jubilados estará destinado la ayuda de abril de 2026
El organismo comenzó con los pagos el pasado viernes 10. El día depende según el último digito del DNI. Los detalles en la nota.
En abril de 2026, las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del documento de identidad de los titulares. Este cronograma contempla la liquidación del haber mensual con el incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero.
El calendario de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril. Durante este periodo, el organismo previsional no solo deposita el haber base, sino que también acredita de forma automática el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar.
De cuánto es el bono de refuerzo
El bono que paga ANSES es de $70.000 y se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. Esto implica que, en términos reales, perdió parte de su poder adquisitivo frente a la inflación. A pesar de ello, continúa siendo un ingreso relevante para quienes lo perciben, ya que permite elevar el monto total mensual.
Quiénes recibirán el bono para jubilados
El refuerzo está dirigido a los siguientes grupos:
- Jubilados que cobran el haber mínimo
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Para acceder al monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima, que en abril de 2026 se ubica en $380.319.
ANSES también confirmó que aquellos jubilados que superen el haber mínimo pueden acceder a un bono proporcional. Este mecanismo permite que el ingreso total alcance un tope determinado.
El esquema funciona de la siguiente manera:
El ingreso total (haber + bono) no puede superar los $450.319Si el haber es mayor al mínimo, el bono se reduce automáticamente
Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000, recibirá un bono proporcional de $60.319 para alcanzar el límite establecido. En cambio, quienes superen el tope de $450.319,31 no recibirán el refuerzo y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.
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