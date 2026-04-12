Jubilados ANSES: lo que cobrarán los de la mínima en abril 2026
El organismo comenzó con los pagos el pasado viernes 10. El día depende según el último digito del DNI. Los detalles en la nota.
En abril de 2026, las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del documento de identidad de los titulares. Este cronograma contempla la liquidación del haber mensual con el incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero.
El calendario de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril. Durante este periodo, el organismo previsional no solo deposita el haber base, sino que también acredita de forma automática el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el aumento de abril
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Jubilación Mínima: alcanza un total de $450.319,31.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubica en $374.255,45.
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: el monto final es de $336.223,52.
Pensión Madre de 7 hijos: se equipara a la mínima, percibiendo $450.319,31.
El aumento de jubilados de ANSES se aplica sobre el haber base, mientras que el bono se mantiene como una suma fija no remunerativa para sostener el piso de ingresos.
Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió un tope estricto para la percepción del refuerzo económico. Aquellos jubilados y pensionados que, tras la aplicación del 2,90% de incremento, perciban un haber básico superior a los $450.319,31, no recibirán el bono de $70.000 ni el proporcional.
El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza el cruce de datos de forma automática, por lo que no es necesario realizar trámites para cobrar el refuerzo si el beneficiario se encuentra dentro de los límites establecidos.
Cuándo es la fecha de cobro de los jubilados en abril de 2026
El pago de jubilaciones y pensiones arranca el 10 de abril para quienes reciben el haber mínimo, mientras que los beneficiarios con montos mayores cobran durante la última semana del mes.
Haberes mínimos
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Haberes superiores
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
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