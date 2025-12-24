Dato demoledor: tres de cada diez hombres son infieles en las fiestas de Fin de Año
Luego de un año de arduo trabajo, las celebraciones en las empresas pueden resultar un desahogo para finalmente concretar un reprimido deseo con un compañero.
El sitio especializado en citas Second Love realizó un relevamiento entre sus más de 2 millones de usuarios en Latinoamérica que arrojó un resultado más que contundente: 7 de cada 10 trabajadores esperan las fiestas para intentar concretar un "affaire" con algún compañero.
Finalmente, a la hora de hablar de los regalos para Navidad, el mismo estudio arroja que 4 de cada 10 usuarios de esta sitio le compra un regalo a sus amantes. Y normalmente las mujeres son las que más gastan en este tipo de presentes.
Por qué se regala una bombacha rosa en Navidad y cuándo se estrena
Regalar una bombacha rosa en Navidad es una de las tradiciones que suelen pasarse de generación y generación y la costumbre, típica de occidente, tiene un curioso significado.
Sea en formato de vedettina, culotte, cola-less o de tela de algodón, lycra, gasa, satén, encaje, con transparencias, bordados, ralladas o estampas, lo importante es que el rosa sea el color predominante en la prenda.
La bombacha rosa se regala en Navidad y debe ser estrenada en la noche de Año Nuevo como sinónimo de buena suerte para los meses entrantes.
Según la creencia popular, la bombacha rosa debe ser regalada por otra mujer con la que se comparta la mesa de Nochebuena, es decir, el 24 a la noche.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario