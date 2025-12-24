Dato demoledor: tres de cada diez hombres son infieles en las fiestas de Fin de Año

Sea en formato de vedettina, culotte, cola-less o de tela de algodón, lycra, gasa, satén, encaje, con transparencias, bordados, ralladas o estampas, lo importante es que el rosa sea el color predominante en la prenda.

La bombacha rosa se regala en Navidad y debe ser estrenada en la noche de Año Nuevo como sinónimo de buena suerte para los meses entrantes.

Según la creencia popular, la bombacha rosa debe ser regalada por otra mujer con la que se comparta la mesa de Nochebuena, es decir, el 24 a la noche.