De becario del CONICET a campeón mundial de Just Dance: quién es Franco Vitali y cuánto ganó
Tras una final ajustada que terminó 2-1 ante la francesa Lina, el licenciado se coronó campeón en los Games of the Future Astana 2026 en Kazajistán.
El talento argentino volvió a destacarse en la escena internacional de los videojuegos, esta vez de la mano de la ciencia y el baile. Franco Vitali, un joven de 25 años que es becario del Conicet, se coronó campeón mundial de Just Dance tras obtener el primer puesto en los Games of the Future 2026, celebrados en Astana, Kazajistán.
Vitali compitió en la categoría Phygital Dancing, una modalidad que combina destreza física con habilidad digital. Durante el certamen, debió medirse frente a otros 15 representantes de distintos países hasta llegar a la instancia decisiva, donde superó por 2-1 a la francesa Lina en un ajustado duelo final.
Con esta victoria, el argentino no solo se adjudicó el título máximo, sino también un botín de 20.000 dólares en premios.
Quién es Franco Vitali, el becario del Conicet que salió campeón mundial de Just Dance
Más allá de su faceta en los esports, el campeón tiene un marcado perfil académico. Graduado como licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), en la actualidad ejerce como docente universitario y se desempeña como becario doctoral del CONICET, donde cursa un doctorado en Ciencias Biológicas.
Su logro en territorio kazajo rápidamente resonó en el ámbito local, convirtiéndose en un motivo de orgullo tanto para la comunidad científica nacional como para el ecosistema de los deportes electrónicos en la región.
Qué es el Just Dance
Just Dance fue, inicialmente, una popular franquicia de videojuegos de ritmo y baile desarrollada por la empresa Ubisoft desde 2009, donde los jugadores deben imitar en tiempo real la coreografía que realiza un bailarín virtual en la pantalla.
En este juego, se evalúa la precisión, el ritmo y el tiempo de cada movimiento para otorgar puntos (desde "OK" hasta "Perfect"). Dependiendo de la consola, rastrea los movimientos del cuerpo a través de controles con sensores de movimiento, cámaras especializadas o la app oficial instalada en un smartphone.
Incluye una amplia selección de éxitos musicales globales que van desde pop, reguetón y k-pop hasta clásicos del rock y temas virales.
Cabe señalar que, si bien nació como un juego recreativo y familiar, con el tiempo dio el salto al ámbito competitivo con torneos internacionales e instancias dentro de los esports.
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