De cuánto es el salario básico pretendido por los trabajadores en Argentina
El aumento que esperan los empleados en el país está por encima de la inflación mensual, aunque sigue por detrás en la comparación anual.
El salario pretendido por los argentinos que buscan empleo aumentó un 3,3% en febrero y superó la barrera de $1.755.866 mensuales, de acuerdo con el último informe de Bumeran.
El dato marcó un cambio de tendencia, luego de dos meses consecutivos de caída en las expectativas salariales. En enero habían retrocedido 1,87% y en diciembre 3,71%.
Sin embargo, en forma interanual, las remuneraciones pretendidas crecieron 22,9%, muy por debajo de la variación de precios acumulada en el mismo periodo, que llegó a 33,1%. Los datos surgen del último Index del Mercado Laboral del portal Bumeran.
El repunte de febrero en los salarios pedidos por quienes buscan trabajo implicó un cambio de tendencia, luego de dos meses de caída en las expectativas salariales, de 1,87% en enero y 3,71% en diciembre.
“La lectura de estos datos puede responder, por una parte, a una revalorización de las capacidades profesionales y, por otra, a la necesidad de los talentos de ajustar sus pretensiones frente al costo de vida”, planteó Federico Barni, CEO de Jobint.
Cuánto se pidió según el nivel de experiencia
El informe detalló diferencias significativas en función del seniority de los puestos:
- Supervisor y jefe: $2.584.462 mensuales
- Semi senior y senior: $1.751.637
- Junior: $1.307.752
Estos valores evidenciaron una estructura salarial escalonada, donde la experiencia continuó siendo un factor determinante en las pretensiones.
Los sectores con los salarios pretendidos más altos y bajos
Los salarios promedios requeridos por quienes buscan empleo más altos registrados durante febrero se observaron en los siguientes rubros:
- Planeamiento económico financiero con $4.750.000 por mes para las posiciones de supervisor o jefe.
- Ingeniería Metalúrgica con $3.250.000mensuales para los niveles semisenior y senior.
- Liderazgo de Proyecto con $3,5 millones en niveles junior.
Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos:
- Mantenimiento y limpieza con 837.500 pesos en el segmento junior.
- Telemarketing con $950.000 mensuales para los niveles semisenior y senior;
- Enfermería con $1.500.000 en el sector superior o jefe.
Brecha de género en las expectativas
El relevamiento también expuso diferencias entre hombres y mujeres en las pretensiones salariales, distinción que siempre se mantuvo intacta en las pretensiones.
Los hombres solicitaron en promedio $1.797.320 mensuales, mientras que las mujeres pidieron $1.658.950, lo que implicó una brecha del 8,34%.
Esta diferencia se amplió según el nivel del puesto:
- Junior: 5,4%
- Semi senior y senior: 6,07%
- Supervisor o jefe: cerca del 20%
No obstante, la diferencia varía según el nivel de experiencia. En los puestos junior, la brecha es de 5,4%, en los niveles semisenior y senior de 6,07%, mientras en cargos de puestos de supervisor o jefe se amplía hasta casi el 20%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario