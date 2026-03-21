De cuánto es el salario básico pretendido por los trabajadores en Argentina

Salario argentinos El salario pretendido según los puestos laborales en febrero 2026 Foto: Bumeran.

Cuánto se pidió según el nivel de experiencia

El informe detalló diferencias significativas en función del seniority de los puestos:

Supervisor y jefe: $2.584.462 mensuales

mensuales Semi senior y senior: $1.751.637

Junior: $1.307.752

Estos valores evidenciaron una estructura salarial escalonada, donde la experiencia continuó siendo un factor determinante en las pretensiones.

Los sectores con los salarios pretendidos más altos y bajos

Los salarios promedios requeridos por quienes buscan empleo más altos registrados durante febrero se observaron en los siguientes rubros:

Planeamiento económico financiero con $4.750.000 por mes para las posiciones de supervisor o jefe.

con por mes para las posiciones de supervisor o jefe. Ingeniería Metalúrgica con $3.250.000 mensuales para los niveles semisenior y senior .

con mensuales para los niveles . Liderazgo de Proyecto con $3,5 millones en niveles junior.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos:

Mantenimiento y limpieza con 837.500 pesos en el segmento junior.

en el segmento junior. Telemarketing con $950.000 mensuales para los niveles semisenior y senior;

con mensuales para los niveles semisenior y senior; Enfermería con $1.500.000 en el sector superior o jefe.

Brecha de género en las expectativas

El relevamiento también expuso diferencias entre hombres y mujeres en las pretensiones salariales, distinción que siempre se mantuvo intacta en las pretensiones.

Los hombres solicitaron en promedio $1.797.320 mensuales, mientras que las mujeres pidieron $1.658.950, lo que implicó una brecha del 8,34%.

Género empleo La brecha de género en el salario requerido alcanzó 8,34% durante febrero. Foto: Bumeran.

Esta diferencia se amplió según el nivel del puesto:

Junior : 5,4%

: Semi senior y senior : 6,07%

: Supervisor o jefe: cerca del 20%

No obstante, la diferencia varía según el nivel de experiencia. En los puestos junior, la brecha es de 5,4%, en los niveles semisenior y senior de 6,07%, mientras en cargos de puestos de supervisor o jefe se amplía hasta casi el 20%.