Décadas de reclamos y una indemnización millonaria en Temperley por una molesta antena de telefonía
Tras litigar por 26 años, una pareja obtuvo un fallo judicial favorable por los problemas que le causó la instalación de una enorme antena a metros de su hogar.
Después de 26 años de litigio, la Justicia ordenó indemnizar con $16,5 millones a una pareja de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, que denunció haber sufrido perjuicios por la instalación de una torre de telefonía celular a pocos metros de su vivienda.
La historia comenzó en 1996, cuando se levantó una torre de 48 metros de altura a unos 25 metros de la casa de los demandantes; estructura que incluía antenas de telefonía móvil, una sala de radiocomunicaciones, un grupo electrógeno y sistemas de protección contra descargas eléctricas.
Desde un primer momento, los damnificados aseguraron que la instalación alteraba la rutina familiar y generaba preocupación permanente. Según consta en el expediente judicial, las quejas se concentraron en los ruidos y vibraciones provenientes de los equipos.
También el humo asociado al funcionamiento del generador eléctrico, las fallas en las luces de señalización de la torre y el temor a posibles desprendimientos debido a la altura de la enorme estructura.
Uno de los episodios más recordados por los vecinos ocurrió en noviembre de 1999, cuando una columna de humo provocó la intervención de bomberos y residentes de la zona, mientras empresas sostuvieron que no se había tratado de un incendio sino de un inconveniente técnico relacionado con el generador.
Demanda judicial y fallo a favor de los vecinos
La demanda judicial fue presentada por la pareja en mayo de 2000, y un año después la Municipalidad de Lomas de Zamora avanzó con una normativa que restringía la presencia de este tipo de instalaciones en determinados sectores residenciales.
En 2002, además, ordenó la clausura y el desmantelamiento de la estación, pero durante el juicio quedó acreditado que la actividad continuó durante varios años más; recién en 2009 una inspección verificó que los sistemas de transmisión habían sido retirados y que el predio ya no operaba como estación de telecomunicaciones.
Uno de los puntos centrales del proceso fue determinar si la antena había provocado daños físicos a los denunciantes. En este sentido, las pericias indicaron que los niveles de radiación se encontraban por debajo de los máximos permitidos por la normativa vigente, por lo que se concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular enfermedades alegadas con el funcionamiento de la antena.
Un fallo judicial ejemplar
No obstante, en la última sentencia dictada el tribunal entendió que la presencia de una torre de semejantes dimensiones, tan próxima a una vivienda familiar, generó durante años molestias y preocupaciones que excedían lo razonablemente tolerable, reconociendo el daño moral y el impacto psicológico derivados.
La resolución atribuyó responsabilidad a Telecom Personal SA y Telefónica Comunicaciones Personales SA, consideradas sucesoras de la firma originalmente vinculada a la instalación. En cambio, rechazó los reclamos contra la Municipalidad de Lomas de Zamora al considerar que había intervenido mediante inspecciones y medidas de clausura una vez modificada la normativa urbanística.
El fallo fijó una indemnización total de 16,5 millones de pesos, distribuida entre el resarcimiento por daño moral para ambos demandantes y un monto destinado a tratamiento psicoterapéutico; decisión de primera instancia que, sin embargo, todavía puede ser apelada por los condenados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario