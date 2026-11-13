Décadas de reclamos y una indemnización millonaria en Temperley por una molesta antena de telefonía

Demanda judicial y fallo a favor de los vecinos

La antena estaba demasiado cerca de la vivienda de Temperley. Imagen IA

La demanda judicial fue presentada por la pareja en mayo de 2000, y un año después la Municipalidad de Lomas de Zamora avanzó con una normativa que restringía la presencia de este tipo de instalaciones en determinados sectores residenciales.

En 2002, además, ordenó la clausura y el desmantelamiento de la estación, pero durante el juicio quedó acreditado que la actividad continuó durante varios años más; recién en 2009 una inspección verificó que los sistemas de transmisión habían sido retirados y que el predio ya no operaba como estación de telecomunicaciones.

Uno de los puntos centrales del proceso fue determinar si la antena había provocado daños físicos a los denunciantes. En este sentido, las pericias indicaron que los niveles de radiación se encontraban por debajo de los máximos permitidos por la normativa vigente, por lo que se concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular enfermedades alegadas con el funcionamiento de la antena.

Un fallo judicial ejemplar

No obstante, en la última sentencia dictada el tribunal entendió que la presencia de una torre de semejantes dimensiones, tan próxima a una vivienda familiar, generó durante años molestias y preocupaciones que excedían lo razonablemente tolerable, reconociendo el daño moral y el impacto psicológico derivados.

La resolución atribuyó responsabilidad a Telecom Personal SA y Telefónica Comunicaciones Personales SA, consideradas sucesoras de la firma originalmente vinculada a la instalación. En cambio, rechazó los reclamos contra la Municipalidad de Lomas de Zamora al considerar que había intervenido mediante inspecciones y medidas de clausura una vez modificada la normativa urbanística.

El fallo fijó una indemnización total de 16,5 millones de pesos, distribuida entre el resarcimiento por daño moral para ambos demandantes y un monto destinado a tratamiento psicoterapéutico; decisión de primera instancia que, sin embargo, todavía puede ser apelada por los condenados.