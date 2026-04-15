Declaró Aben Guzmán, el peluquero que asesinó a un compañero en Recoleta: "Me cegué"
El acusado habló por primera vez en el inicio del juicio por el crimen de Germán Medina, admitió el disparo y aseguró: “No controlé mi ansiedad ni mi bronca”.
El juicio por el crimen de un trabajador en una peluquería de Recoleta sumó un capítulo clave con la declaración del principal acusado, Abel Guzmán, quien reconoció haber efectuado el disparo contra Germán Medina y relató cómo vivió el momento.
Durante su exposición ante el tribunal, el imputado no esquivó el hecho central. “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, sostuvo al reconstruir la escena, en una frase que marcó el tono de toda su declaración. En la misma línea, insistió en que se trató de un episodio atravesado por un desborde emocional. “No medí las consecuencias”, agregó, al intentar explicar qué lo llevó a actuar de esa manera.
A lo largo de su relato, Guzmán hizo foco en el contexto previo al crimen y habló de tensiones acumuladas en su ámbito laboral. Según dijo, los conflictos no eran nuevos y venían escalando desde hacía tiempo, con diferencias vinculadas a cuestiones económicas y condiciones de trabajo.
En ese marco, apuntó a situaciones que, según su versión, lo fueron afectando progresivamente hasta llegar al momento del hecho. Sin embargo, su testimonio dejó en claro que reconoce haber sido quien efectuó el disparo.
También describió lo que ocurrió después. Señaló que se retiró del lugar en estado de shock, que descartó tanto el arma como su teléfono celular y que se fue por miedo a las consecuencias. Ese tramo de su declaración buscó dar cuenta de su reacción inmediata tras el crimen.
El caso
El testimonio del acusado se convirtió así en una pieza central del juicio, no solo por la admisión del disparo, sino por el intento de enmarcarlo dentro de una situación de conflicto y pérdida de control. En ese equilibrio —entre reconocimiento y justificación— se mueve ahora una causa que sigue generando impacto.
El hecho ocurrió en marzo de 2024 en una peluquería del barrio de Recoleta, donde la víctima, Germán Medina, fue asesinada de un disparo en medio de una discusión.
Tras el ataque, Abel Guzmán permaneció prófugo durante más de dos meses, hasta que finalmente fue detenido. Ahora enfrenta el juicio oral en el que se busca determinar su responsabilidad en el crimen.
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