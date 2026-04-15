Comodoro Rivadavia: buscan impedir el trabajo y callar a Roberto Castillo, quien representa al papá de Ángel
El Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia evalúa hacer una presentación judicial contra el letrado, quien defiende la postura del padre del nene.
El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia busca denunciar formalmente a Roberto Castillo al que acusa de no tener una matrícula que lo habilite a ejercer su profesión en la provincia de Chubut, ni siquiera para representar al padre de Ángel López, el nene de cuatro años que fue asesinado a golpes en la casa de su madre hace casi dos semanas.
La muerte de Ángel López dio inicio a investigaciones dentro de la Justicia de Chubut por el desempeño del equipo interdisciplinario que impulsó la decisión del juez de Familia de Comodoro Rivadavia, Pablo José Pérez, de revincular al nene y a su mamá, Mariela Altamirano.
En paralelo, el Colegio de Abogados busca impedir el trabajo y callar al abogado Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, apuntando a que no debería trabajar en Chubut porque no figura en los registros de esa institución.
“Me llamó el presidente del Colegio (de Abogados de Comodoro Rivadavia) para que modere mis expresiones públicas respecto a los funcionarios que terminaron siendo responsables porque acá no hay ninguna duda de que actuaron mal. Angel está muerto: esa es la prueba cabal de que actuaron mal", apuntó el letrado.
Al mismo tiempo, Castillo denunció: "Me obstruyeron la matriculación, por eso no pude, en mi carácter de querellante, poder desarrollar la hipótesis del caso. Tengo que buscar otro Colegio de Abogados de Chubut que permita matricularme para poder tener una participación activa en la acusación”.
Vía Instagram, la pareja de Fernánez lamentó que el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia "está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel".
"Incluso presionándome para que abandone su representación", señaló el letrado en un post que ya desapareció de sus historias de Instagram.
Lo que sí sigue vigente en sus redes sociales son sus posteos junto a Cinthia Fernández siguiendo de cerca el desarrollo del caso en Comodoro Rivadavia, y su llamado a una manifestación alineada con el proyecto oficialista para una ley contra denuncias falsas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario