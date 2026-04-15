Comodoro Rivadavia: buscan impedir el trabajo y callar a Roberto Castillo, quien representa al papá de Ángel

castillo padre angel lopez

Vía Instagram, la pareja de Fernánez lamentó que el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia "está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel".

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"Incluso presionándome para que abandone su representación", señaló el letrado en un post que ya desapareció de sus historias de Instagram.

Lo que sí sigue vigente en sus redes sociales son sus posteos junto a Cinthia Fernández siguiendo de cerca el desarrollo del caso en Comodoro Rivadavia, y su llamado a una manifestación alineada con el proyecto oficialista para una ley contra denuncias falsas.