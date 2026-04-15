Cambió el pronóstico y se esperan más lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo habrá tormentas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un duro pronóstico para este jueves: continuarán las precipitaciones por varias horas más.
Para este jueves 16 de abril, se esperan nuevas lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que será una jornada marcada por la inestabilidad residual tras los recientes temporales. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada estará pasada por agua, mientras que hacia la mañana habrá lluvias aisladas.
Para la tarde, también se esperan precipitaciones de igual intensidad, aunque con el correr de las horas se aguarda por un descenso en la frecuencia de la caída de agua. Finalmente, las últimas horas del día tendrán un cielo mayormente nublado, pero ya sin lluvias.
En lo que respecta a las temperaturas, el termómetro de este jueves oscilará entre los 18 y 23 grados. En tanto, el viento sufrirá un fuerte cambio: soplará inicialmente desde el Noreste y el Este, para luego hacerlo desde el Sur, en el ocaso de la jornada.
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para el viernes, se espera una marcada mejora en las condiciones climáticas: las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados, con cielo mayormente nublado y viento soplando desde el Sur. En esta jornada, no hay probabilidad de lluvias ni tormentas.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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