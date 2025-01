Declaró la última médica acusada por la muerte de bebés en Córdoba: qué dijo

Durante su relato, Ringelheim contó cómo se enteró de las muertes de los bebés recién nacidos, cuál era su función dentro del hospital y sostuvo que no conocía a la enfermera Brenda Agüero, principal acusada por los hechos.

“Jamás conocí a la enfermera Brenda Agüero. La conocí recién en el juzgado. Nunca estuve con ella”, dijo la médica. En ese sentido, reveló que “nunca habló con los padres ni conoció a los niños”.

Ringelheim contó cómo se enteró de las muertes

hospital materno neonatal de cordoba.jpg

“Yo me entero la madrugada del 7 de junio (de 2022). La jefa de Guardia, Patricia Pereyra, me llama para que llame a derivación de pacientes que era una de mis funciones. Son líneas rotativas y es difícil comunicarse. El hospital estaba colapsado porque le llegaban pacientes de Unquillo sin derivación. Pereyra no podía cerrar la guardia y me llama a mí para que diga que no manden más pacientes de Unquillo. Me dijo que había dos niños que habían fallecido y otros dos estaban en mal estado”, contó la médica en el juicio.

Según dijo, cuando al otro día fue a trabajar se enteró que la doctora Liliana Asís, ex directora, y el subdirector de Gestión Administrativa del Neonatal, Julio Escudero Salama, habían realizado las denuncias por la muerte de los bebés.

Al respecto, detalló: “A los 15 minutos fuimos a la sala de Situación para una reunión. Éramos muchos. En un pizarrón nos hacen una línea de tiempo desde el 18 de marzo hasta la fatídica guardia del 6 de junio de 2022″.

“No podíamos creerlo. Era algo inexplicable. No se podía entender. Nos mirábamos con otros colegas y decíamos: ´Mirá esto´. Yo ahí me anoticié de todos los casos. Sólo sabía de tres”, aseguró.

"Tenemos el corazón roto"

Ringelheim, quien es médica especialista en Obstetricia y Tocoginecología, remarcó que su trabajo como vicedirectora del hospital se centraba en determinadas tareas y que nunca practicó un parto: “Neonatología es una cosa, y obstetricia y ginecología otra. Mis funciones eran de consultoría de alto riesgo de las madres”, explicó en el juicio.

“No hacía partos. Yo estaba en el internado de las madres, externo. Rezo por ellos. Por sus almas. Pero mi función de omitir creo que no es tal. Hice lo qué tenía que hacer, que realicé durante 25 años, mi trabajo. Yo en 2007 dejé la dirección”, continuó, rechazando así la acusación en su contra.

Al igual que lo declarado por su colega Adriana Moralez, Ringelheim desmintió las acusaciones del abogado Gustavo Nievas respecto a la falta de limpieza en el hospital como posible causante de los fallecimientos: “Es un hospital de excelencia. Tengo 39 años de profesión. Nunca tuve un problema”, aseguró.

“El hospital es de excelencia. Los médicos que estuvimos ahí fuimos de excelencia. Estamos con todos los padres y madres en este dolor. Tenemos el corazón roto”, dijo.