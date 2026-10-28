Defensa al Consumidor de San Isidro intervino por un lavarropas y Chino Leunis fue indemnizado por $5.000.000
De acuerdo a la información trascendida, se trataba de un lavarropas de alta gama defectuoso, por el cual debió responder una reconocida marca.
Tras la intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro, el conductor televisivo Leandro "El Chino" Leunis y su esposa, Macarena Martínez, lograron que una reconocida marca de electrodomésticos les reembolsara $4.907.999,18 por un lavarropas de alta gama defectuoso y los costos del servicio técnico.
El conflicto surgió a raíz de fallas persistentes en el equipo adquirido por la pareja. Pese a haber recibido asistencia técnica oficial en cinco ocasiones, el problema no se solucionó, lo que obligó al matrimonio a gastar $590.400 adicionales en reparaciones particulares. Sin respuestas por la vía privada, acudieron al municipio para radicar la denuncia.
El caso derivó al área de Sumarios de la dependencia municipal, donde se estableció un marco de evaluación legal y técnica. Esta instancia facilitó el diálogo con la firma fabricante y derivó en la firma de un acuerdo de conciliación homologado por las autoridades locales, garantizando la restitución total del dinero pagado por el lavarropas y los gastos derivados.
"Recurrí a Defensa del Consumidor de San Isidro por inconvenientes con el lavarropas. Tuvimos una primera audiencia con la marca y, luego de una instancia de conciliación, logramos que nos restituyeran tanto lo que habíamos pagado por el equipo como los costos de los arreglos complementarios", valoró Macarena Martínez.
Por su parte, el director general de Defensa del Consumidor de San Isidro, Guillermo Tear, remarcó: "Nuestro objetivo principal es restablecer el equilibrio en la relación comercial y garantizar canales de diálogo transparentes. Cuando las instancias preliminares no prosperan, el área de Sumarios interviene para dar un marco de estricta previsibilidad legal y lograr respuestas efectivas para los vecinos".
Cómo iniciar un reclamo en Defensa al Consumidor de San Isidro
- Los vecinos pueden iniciar el trámite online ingresando de forma directa en el enlace sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias
- También es posible gestionar la denuncia por correo electrónico escribiendo a la dirección institucional [email protected]
- O bien dirigirse de forma presencial a la sede del organismo ubicada en la calle 25 de mayo 520, presentando toda la documentación que acredite la compra o la contratación del servicio defectuoso.
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