Demoraron a 54 trapitos e incautaron droga en los alrededores de Boca, Huracán y Ciudad Universitaria

Fuentes oficiales informaron que de las 44 actas que personal de la División Prevención en Eventos Masivos labró por derecho de admisión, 28 fueron en La Boca, 3 en Huracán y 13 en Ciudad Universitaria.

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Además, la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas en las inmediaciones de La Bombonera por atentado y resistencia, y una cuarta en Ciudad Universitaria acusada de robar una cadena de oro.

Mientras en los partidos se trató de supuestos hinchas desacatados, en el caso de la fiesta electrónica la detenida fue una mujer de 24 años con domicidio en la provincia de Córdoba que fue acusada por otro asistente al evento.

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La mujer está a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo del Dr. Fernando Caunedo, Secretaría 130, del Dr. Juan Álvarez Matos.

Como primera medida, la acusada tuvo que entregar su teléfono celular para un análisis.

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Mientras tanto, en los mismos operativos realizados por personal de la División Antidrogasen Ciudad Universitaria se secuestró marihuana, éxtasis, tusi (conocida como cocaína rosa), MDMA, cristal, y vapeadores de tetrahidrocannabinol (THC).