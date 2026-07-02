Demoras en Autopista Dellepiane por un escape de gas: rompieron un caño por accidente
La fuga generó un peligro inminente cerca de la zona donde el acceso se une a la Autopista 25 de Mayo, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.
La rotura de un caño de gas de importantes dimensiones en la Autopista Dellepiane provocó este jueves por la tarde una mezcla de caos, demoras y miedo en la mano que sirve de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Por el momento se sabe que un grupo de operarios que estaba abocado a una obra vial rompió el caño de gas por accidente, lo que le regaló a testigos presentes y pasajeros la imagen de una columna de humo blanco elevándose a gran velocidad por el aire desde un costado de la colectora de la Autopista Dellepiane.
Pero ese "humo" es gas, por lo que los operarios llamaron al 911 y acudió un equipo de Bomberos de la Ciudad.
Personal de la Estación Lugano arribó al 6500 de la Autopista Dellepiane con un camión cisterna y el tendido de una línea de 38 milímetros para controlar la situación.
Mientras los Bomberos y personal de Metrogas intentban resolver el inconveniente las autoridades resolvieron cortar el tránsito en la zona entre Avenida Escalada y la Autopista 25 de Mayo, al menos en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.
La congestión llegó a la Autopista Riccheri en cuestión de minutos, y para las 16 de este jueves se había detenido por completo el tránsito, no por falta de vehículos sino porque las condiciones de seguridad vial no estaban dadas.
La colectora de la Autopista Dellepiane surca el Bajo Flores y ahí excavaba este jueves una cuadrilla de una empresa contratista para una obra de desagüe, con tanta mala suerte -o poca planificación- que rompieron un caño de alta presión.
Bomberos Voluntarios de la Ciudad usaron agua sobre el escape, mientras que tres equipos técnicos de Metrogas empezaron el trabajo de reparación del caño.
Dos prensas fueron enviadas para avanzar con las obras de reparación, mientras se sigue liberando de manera controlada el fluido.
Las prensas son equipos especializados que para obturar o bloquear temporalmente el flujo de gas dentro de la tubería y se utilizan para "aplastar" o cerrar la cañería de polietileno (plástico) de manera controlada y segura para detener el paso de gas antes del punto donde ocurrió la rotura.
Al tratarse de un caño de alta presión, no se puede simplemente "parchar" mientras el gas aún sale con fuerza.
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