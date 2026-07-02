Demoras en Autopista Dellepiane por un escape de gas: rompieron un caño por accidente

La congestión llegó a la Autopista Riccheri en cuestión de minutos, y para las 16 de este jueves se había detenido por completo el tránsito, no por falta de vehículos sino porque las condiciones de seguridad vial no estaban dadas.

La colectora de la Autopista Dellepiane surca el Bajo Flores y ahí excavaba este jueves una cuadrilla de una empresa contratista para una obra de desagüe, con tanta mala suerte -o poca planificación- que rompieron un caño de alta presión.

Colocarán dos puentes sobre la calle Río Negro para unir ambos lados de la autovía.

Bomberos Voluntarios de la Ciudad usaron agua sobre el escape, mientras que tres equipos técnicos de Metrogas empezaron el trabajo de reparación del caño.

Dos prensas fueron enviadas para avanzar con las obras de reparación, mientras se sigue liberando de manera controlada el fluido.

Las prensas son equipos especializados que para obturar o bloquear temporalmente el flujo de gas dentro de la tubería y se utilizan para "aplastar" o cerrar la cañería de polietileno (plástico) de manera controlada y segura para detener el paso de gas antes del punto donde ocurrió la rotura.

Al tratarse de un caño de alta presión, no se puede simplemente "parchar" mientras el gas aún sale con fuerza.