Córdoba: una joven murió por dengue luego de dar a luz

Los síntomas en Macarena aparecieron días atrás, cuando presentó 40° de fiebre. Por esa razón, acudió al dispensario donde le inyectaron dipirona y le dijeron que haga reposo. Sin embargo, la joven no mejoraba, por lo que regresó al lugar. Allí le realizaron estudios ginecológicos, pero ningún examen relacionado con el dengue.

dengue caba

Según contó la madre de la víctima, Laura García, en declaraciones radiales, insistió a los médicos para que la derivaran al Hospital San Francisco pero le dijeron que no porque "si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir". Luego, le hicieron un hisopado por coronavirus, lo que dio negativo, y finalmente llegó a la clínica donde fue diagnosticada con dengue.

La enfermedad se transmitió de forma vertical a su bebé. Según contó el médico forense Mario Vignolo a Cadena 3, intentaron evitar la cesárea, pero el cuadro era muy complejo debido a que presentó sufrimiento fetal. "A pesar de haberse compensado sus plaquetas, éstas se consumieron y provocaron una hemorragia. Se la volvió a operar y se presentó una hemorragia clínica debido a factores de coagulación", explicó.

De esta manera, afirmó que este es el primer caso de contagio vertical que se registra y sostuvo que es "preocupante". El bebé ahora se encuentra al cuidado de su abuela.

Esta muerte se suma a las otras siete registradas desde el inicio de la temporada en Córdoba. En línea con el último informe epidemiológico provincial, en la semana anterior se informaron 3.754 nuevos casos de dengue, lo que da un total de 9.316 contagios reportados, de los cuales 8.774 son autóctonos. Según precisó el Ministerio de Salud de la provincia, el 92,6 por ciento se registraron en las últimas cinco semanas.

Las ciudades con mayor nivel de positividad son la Ciudad de Córdoba, Arroyito, Brinkmann, Villa María y San Francisco.

Por otro lado, las personas fallecidas eran oriundas de la Capital, General San Martín, Juárez Celman y San Justo. Cinco de ellos presentaban comorbilidades, mientras que los dos restantes no tenían una enfermedad preexistente de la que se tuviera registro.