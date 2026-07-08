La Plata: un policía se defendió de un robo y mató a un delincuente
El hecho ocurrió en Camino Centenario y 476, donde el efectivo de la Policía Federal Argentina abrió fuego contra su atacante.
Un grave hecho de inseguridad se registró este miércoles en La Plata, donde un presunto delincuente murió luego de intentar robarle la motocicleta a un efectivo de la Policía Federal Argentina.
Según el diario EL DÍA, el episodio ocurrió sobre Camino Centenario y 476, a pocos metros de la estación de trenes de City Bell, donde el sospechoso, identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando, de 18 años, habría intentado asaltar al uniformado para quitarle su moto. En ese contexto, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos que impactaron en el presunto ladrón, quien falleció en el lugar.
El policía federal Luciano Pereyra, de 25 años, resultó herido durante el tiroteo y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió el carácter de las heridas ni cuál es su estado de salud.
El operativo policial desplegado tras el tiroteo obligó a cortar totalmente el tránsito en la zona, donde trabajaron efectivos de distintas fuerzas y peritos de la Policía Científica.
Se comprobó que el joven asesinado tenía antecedentes penales reiterados y el pasado 29 de enero había recuperado la libertad por orden del Juez de Ejecución Penal Nicolás Villafañe.
Durante las pericias, los investigadores secuestraron la pistola Glock calibre 9 milímetros utilizada por el agente y una réplica de pistola calibre 9 milímetros que quedó tirada junto a la moto utilizada por los delincuentes, lo que indicaría que el arma empleada para cometer el robo no era un arma de fuego real.
También fueron incautadas las dos motocicletas involucradas en el hecho: la Honda Wave del efectivo y la Honda GLH en la que se movilizaban los ladrones.
La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 17 de La Plata, dirigida por Eugenia Di Lorenzo. El cómplice del ladrón abatido quedó internado y preso.
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