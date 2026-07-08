La Plata: un policía se defendió de un robo y mató a un delincuente

Durante las pericias, los investigadores secuestraron la pistola Glock calibre 9 milímetros utilizada por el agente y una réplica de pistola calibre 9 milímetros que quedó tirada junto a la moto utilizada por los delincuentes, lo que indicaría que el arma empleada para cometer el robo no era un arma de fuego real.

También fueron incautadas las dos motocicletas involucradas en el hecho: la Honda Wave del efectivo y la Honda GLH en la que se movilizaban los ladrones.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 17 de La Plata, dirigida por Eugenia Di Lorenzo. El cómplice del ladrón abatido quedó internado y preso.