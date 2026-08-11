Thiago Medina, complicado en la Justicia: no se presentó y se demoraron las pericias

La situación también generó cuestionamientos desde el entorno de la joven denunciante, desde donde expresaron preocupación por lo que consideran una falta de avances en el expediente.

Thiago Medina

La acusación desde el entorno de la denunciante

En ese contexto, González también hizo referencia a la postura de personas cercanas a Ledesma y señaló: “Me dicen del entorno de Lara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad”.

Se trata de una apreciación atribuida al entorno de la denunciante y no de un hecho establecido judicialmente. Medina, por su parte, rechazó las acusaciones que dieron origen a la investigación.

De esta manera, la causa continúa en etapa de investigación y todavía quedan pendientes distintas medidas judiciales. La Justicia deberá determinar cómo continúa el expediente, mientras se aguarda por las evaluaciones psicológicas y las próximas actuaciones de las partes.