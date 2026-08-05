Jared Leto perdió un importante papel en Hollywood tras las denuncias por abuso sexual

Las denuncias contra Jared Leto

Las acusaciones contra el actor y cantante comenzaron a cobrar fuerza a partir de distintas investigaciones periodísticas publicadas entre 2025 y este año.

Uno de los informes más resonantes fue realizado por Air Mail, que reunió los testimonios de al menos nueve mujeres que denunciaron conductas sexuales inapropiadas por parte del artista de 53 años.

A su vez, el documental británico Jared Leto: Hollywood's Dark Secret incluyó los relatos de cuatro mujeres que acusaron al ganador del Oscar de haber cometido presuntos ataques sexuales cuando ellas eran adolescentes, hechos que, según la investigación, habrían ocurrido hace más de una década.

La BBC también recopiló parte de esas denuncias y señaló que los episodios investigados se habrían producido entre 2002 y 2016. Además de las denunciantes, otras mujeres afirmaron haber recibido llamadas y contactos que consideraron inapropiados cuando eran jóvenes.

Hasta el momento, Jared Leto no fue condenado por estos hechos y ha rechazado previamente las acusaciones en su contra. Sin embargo, la creciente repercusión del caso ya comenzó a tener consecuencias en su carrera profesional, siendo su salida de Assassination el primer proyecto de alto perfil del que queda desvinculado tras la ola de denuncias.