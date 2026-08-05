Jared Leto perdió un importante papel en Hollywood tras las denuncias por abuso sexual
El actor estaba cerca de incorporarse a un importante proyecto, pero la producción decidió desistir luego de que se sumaran las acusaciones en su contra.
Las denuncias por presunta conducta sexual inapropiada contra Jared Leto siguen teniendo repercusiones en su carrera. En las últimas horas trascendió que el actor quedó afuera de Assassination, un thriller político dirigido por Barry Levinson, luego de que los productores decidieran no avanzar con su contratación.
Según informó Page Six, Leto mantenía negociaciones muy avanzadas para sumarse al elenco de la película, aunque el escenario cambió cuando creció el número de acusaciones en su contra.
Por qué Jared Leto quedó afuera de la película
De acuerdo con el medio especializado en Hollywood, el protagonista de Escuadrón Suicida estaba "sumamente interesado" en participar del proyecto e incluso había mantenido varias conversaciones con el director Barry Levinson.
"Era un trato prácticamente cerrado", aseguró una fuente cercana a la producción. Sin embargo, el aumento de las denuncias conocidas desde 2025 llevó a los responsables del film a desistir de su incorporación.
La película, que ya tiene confirmadas las participaciones de Jessica Chastain, Bryan Cranston y Brendan Fraser, está basada en la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien murió en circunstancias misteriosas mientras investigaba el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.
Las denuncias contra Jared Leto
Las acusaciones contra el actor y cantante comenzaron a cobrar fuerza a partir de distintas investigaciones periodísticas publicadas entre 2025 y este año.
Uno de los informes más resonantes fue realizado por Air Mail, que reunió los testimonios de al menos nueve mujeres que denunciaron conductas sexuales inapropiadas por parte del artista de 53 años.
A su vez, el documental británico Jared Leto: Hollywood's Dark Secret incluyó los relatos de cuatro mujeres que acusaron al ganador del Oscar de haber cometido presuntos ataques sexuales cuando ellas eran adolescentes, hechos que, según la investigación, habrían ocurrido hace más de una década.
La BBC también recopiló parte de esas denuncias y señaló que los episodios investigados se habrían producido entre 2002 y 2016. Además de las denunciantes, otras mujeres afirmaron haber recibido llamadas y contactos que consideraron inapropiados cuando eran jóvenes.
Hasta el momento, Jared Leto no fue condenado por estos hechos y ha rechazado previamente las acusaciones en su contra. Sin embargo, la creciente repercusión del caso ya comenzó a tener consecuencias en su carrera profesional, siendo su salida de Assassination el primer proyecto de alto perfil del que queda desvinculado tras la ola de denuncias.
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