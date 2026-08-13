"Si nos matamos, nos matamos": lo filmaron con una botella de whisky mientras manejaba por la Ruta 2

En cuanto al reciente caso sobre la Ruta 2, la ANSV detalló que, tras analizar las imágenes, logró identificar al conductor y solicitó la suspensión preventiva de la Licencia Nacional de Conducir del involucrado, quien será notificado de la medida por el período que determine la jurisdicción correspondiente.

Cómo hacer una denuncia ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano

La ANSV destacó que el Sistema de Reporte Vial Ciudadano recibió un total de 2.277 mensajes desde su lanzamiento, consolidándose como una herramienta de control y denuncia de conductas peligrosas en la vía pública. Esta plataforma, habilitada a través de WhatsApp (11-2787-0000), permite a cualquier persona informar sobre situaciones como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular durante la conducción, entre otras acciones temerarias. Según datos de la agencia, gracias a este sistema ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos de gravedad.