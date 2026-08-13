"Si nos matamos, nos matamos": lo filmaron con una botella de whisky mientras manejaba por la Ruta 2
La ANSV identificó al conductor tras una denuncia ciudadana y solicitó suspender su licencia. Había publicado videos mientras bebía alcohol al volante.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de la licencia de conducir de un hombre de 46 años que publicó videos en redes sociales en los que aparece tomando whisky mientras manejaba y haciendo burlas sobre la Ruta 2 del caso conocido como “si nos matamos, nos matamos”, ocurrido en Mar del Plata.
El hecho fue denunciado a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, lo que permitió identificar al responsable y avanzar con el pedido de inhabilitación de la licencia de conducir.
Los videos fueron grabados por su propio acompañante. En una de las imágenes, el infractor, residente de la provincia de Buenos Aires, figura consumiendo una bebida mientras conduce, al tiempo que muestran una botella de whisky. En otra grabación, estaba manejando con una sola mano y a gran velocidad por la Ruta 2, mientras cantaba y miraba a cámara del celular.
En el fragmento contiguo de las imágenes, ambas personas hicieron referencia a un conocido episodio ocurrido en la costanera de Mar del Plata en noviembre de 2021, donde un joven de 25 años que circulaba alcoholizado terminó chocando con una columna de alumbrado y una planta.
“Si nos matamos, nos matamos”, gritaba el individuo en esa oportunidad, totalmente borracho. Cuando se le realizó el test de alcoholemia al conductor dio 1,03 g/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido. En ese entonces, la justicia de Mar del Plata le inició una causa penal e imputó al conductor por poner en peligro la seguridad pública. Un mes más tarde, el protagonista se presentó ante la fiscalía, se negó a declarar y pidió disculpas pública.
En cuanto al reciente caso sobre la Ruta 2, la ANSV detalló que, tras analizar las imágenes, logró identificar al conductor y solicitó la suspensión preventiva de la Licencia Nacional de Conducir del involucrado, quien será notificado de la medida por el período que determine la jurisdicción correspondiente.
Cómo hacer una denuncia ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano
La ANSV destacó que el Sistema de Reporte Vial Ciudadano recibió un total de 2.277 mensajes desde su lanzamiento, consolidándose como una herramienta de control y denuncia de conductas peligrosas en la vía pública. Esta plataforma, habilitada a través de WhatsApp (11-2787-0000), permite a cualquier persona informar sobre situaciones como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular durante la conducción, entre otras acciones temerarias. Según datos de la agencia, gracias a este sistema ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos de gravedad.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario