El exmarido de Julieta Prandi apeló su condena ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires
Claudio Contardi recibió una pena de 18 años y seis meses de cárcel por el abuso sexual de Julieta Prandi y busca que el máximo tribunal bonaerense la reduzca.
Luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmara la pena de 18 años y seis meses de prisión contra Claudio Contardi por el abuso sexual de su exmujer, Julieta Prandi, el empresario apeló a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para revisar su caso a la luz de nuevas pruebas.
Esas pruebas no serían otra cosa que las entrevistas que Julieta Prandi dio entre 2015 y 2017 para hablar de su vida familiar, de la llegada de sus hijos y de la relación que tenía con Contardi en esa etapa de la vida.
Por ejemplo, el 4 de agosto de 2015 la modelo dijo que desearía tener un tercer hijo con Contardi porque "una casa ruidosa puede ser muy divertida", y en un artículo del 23 de agosto de 2016 afirmó: "Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos".
Detrás de las fotos retocadas, la modelo ya vivía una situación de violencia de género en su hogar y durante el juicio a su exmarido reveló que las primeras instancias de abuso sexual empezaron tras el nacimiento de su segundo hijo.
Pero según el abogado de Contardi, Francisco Oneto, "la defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta", si la que salió publicada a todo color en las revistas del corazón o la que la modelo finalmente reveló ante la Justicia años más tarde.
Durante una conversación con TN Oneto insistió en que la defensa "sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio".
El juicio contra Claudio Contardi culminó en febrero del año pasado con una primera pena de 19 años de cárcel por abuso sexual que luego fue revisada por los camaristas Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, quienes le quitaron apenas seis meses al monto total.
Además, los camaristas señalaron que el empresario había tenido acceso a una defensa eficaz.
Oneto y su colega, Igancio Joaquín Alvarado, no estaban a cargo en ese entonces sino que se sumaron para la última instancia en la Justicia bonaerense.
Los abogados plantearon que la causa tendría que haber sido juzgada por un jurado popular, y pusieron en tela de juicio el informe de la pericia psicológica a la denunciante.
También cuestionaron la valoración del consentimiento al sostener que se habría inferido a partir del contexto de la relación de pareja en vez de analizar cada hecho denunciado, y protestaron porque en instancias judiciales anteriores se rechazó la incorporación de expedientes de familia y el testimonio de una expareja de Contardi.
Como siguen las apelaciones, la condena a Claudio Contardi no está firme y por eso sus abogados entienden que el empresario debería ser excarcelado.
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