El exmarido de Julieta Prandi apeló su condena ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

Durante una conversación con TN Oneto insistió en que la defensa "sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio".

El juicio contra Claudio Contardi culminó en febrero del año pasado con una primera pena de 19 años de cárcel por abuso sexual que luego fue revisada por los camaristas Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, quienes le quitaron apenas seis meses al monto total.

Además, los camaristas señalaron que el empresario había tenido acceso a una defensa eficaz.

Oneto y su colega, Igancio Joaquín Alvarado, no estaban a cargo en ese entonces sino que se sumaron para la última instancia en la Justicia bonaerense.

Los abogados plantearon que la causa tendría que haber sido juzgada por un jurado popular, y pusieron en tela de juicio el informe de la pericia psicológica a la denunciante.

También cuestionaron la valoración del consentimiento al sostener que se habría inferido a partir del contexto de la relación de pareja en vez de analizar cada hecho denunciado, y protestaron porque en instancias judiciales anteriores se rechazó la incorporación de expedientes de familia y el testimonio de una expareja de Contardi.

Como siguen las apelaciones, la condena a Claudio Contardi no está firme y por eso sus abogados entienden que el empresario debería ser excarcelado.