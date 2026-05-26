Asombro en Santiago del Estero por el nacimiento de una beba de 6,5 kilos
La pequeña nació en un hospital de Banda con un peso fuera de lo habitual y sorprendió tanto al personal médico como a los pacientes.
El nacimiento de Nazarena generó impacto en el Centro Integral de Salud Banda, Santiago del Estero, donde médicos, enfermeros y pacientes quedaron sorprendidos por una situación poco frecuente: la recién nacida llegó al mundo con un peso de 6,5 kilos.
El dato rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó una ola de comentarios que la bautizaron como la “superbebé santiagueña”.
Su mamá, Yohana, oriunda de Colonia Dora, atravesó un embarazo de 38 semanas marcado por controles especiales debido al tamaño de la beba. En un video compartido en TikTok, la mujer relató cómo vivió el proceso y recordó la preocupación previa al parto: “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó desde el centro médico, donde permanece internada junto a su hija para controles posteriores al nacimiento.
Un caso que sorprendió a todos en Santiago del Estero
Pese a las advertencias médicas por tratarse de un parto de alta complejidad, Nazarena nació sin inconvenientes importantes y evoluciona favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró Yohana, aliviada y emocionada después del nacimiento. La historia también llamó la atención porque, según explicó la mamá, ya había tenido embarazos con bebés de peso superior al promedio: su primera hija nació con 3,8 kilos y el segundo hijo pesó 4 kilos.
Las imágenes del nacimiento no tardaron en viralizarse y muestran a la pequeña descansando junto a su mamá mientras recibe saludos y felicitaciones del personal de salud. En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con sorpresa y ternura ante el extraordinario peso de la recién nacida.
Los especialistas consideran macrosómicos a los bebés que superan los 4 kilos al nacer, una condición que puede incrementar riesgos durante el parto tanto para la madre como para el recién nacido. En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante el procedimiento sin complicaciones mayores y garantizar el buen estado de salud de ambas. Mientras continúan los controles habituales, Nazarena ya se transformó en una protagonista inesperada en Santiago del Estero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario