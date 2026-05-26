Asombro en Santiago del Estero por el nacimiento de una beba de 6,5 kilos

Un caso que sorprendió a todos en Santiago del Estero

Pese a las advertencias médicas por tratarse de un parto de alta complejidad, Nazarena nació sin inconvenientes importantes y evoluciona favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró Yohana, aliviada y emocionada después del nacimiento. La historia también llamó la atención porque, según explicó la mamá, ya había tenido embarazos con bebés de peso superior al promedio: su primera hija nació con 3,8 kilos y el segundo hijo pesó 4 kilos.

Las imágenes del nacimiento no tardaron en viralizarse y muestran a la pequeña descansando junto a su mamá mientras recibe saludos y felicitaciones del personal de salud. En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con sorpresa y ternura ante el extraordinario peso de la recién nacida.

Los especialistas consideran macrosómicos a los bebés que superan los 4 kilos al nacer, una condición que puede incrementar riesgos durante el parto tanto para la madre como para el recién nacido. En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante el procedimiento sin complicaciones mayores y garantizar el buen estado de salud de ambas. Mientras continúan los controles habituales, Nazarena ya se transformó en una protagonista inesperada en Santiago del Estero.