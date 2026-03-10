Derrumbe en Parque Patricios: así viven los vecinos evacuados en hoteles

La rutina familiar también se vio alterada. Magalí contó que tuvo la suerte de que le prestaran un auto, porque el suyo quedó “totalmente enterrado”, y que junto a su pareja deben armar cada noche la logística del día siguiente para llevar a sus hijos al jardín y acercarse a Parque Patricios a ver si pueden ingresar al edificio. “Es un desastre, un incordio”, resumió.

derrumbe parque patricios

A esto se suman otros problemas prácticos. Por ejemplo, el hotel no incluye servicio de lavandería, algo que para las familias damnificadas resulta fundamental. “No tenemos cubierto el servicio de laundry y necesitamos lavar la ropa”, explicó. Incluso hay vecinos que continúan trabajando desde el lobby con sus computadoras porque no pudieron tomarse licencia laboral. “Nos arrebataron la vida, nuestra rutina”, lamentó Magalí en diálogo con C5N. Como si fuera poco, ya les avisaron que dentro de pocos días varios deberán mudarse a otros hospedajes porque los lugares ya tenían las habitaciones reservadas.

Mientras tanto, persisten las dudas sobre el futuro del edificio. “¿Cómo se vuelve a dormir ahí? Es la pregunta que nos hacemos a cada instante”, planteó Magalí y agregó: “Cuando esto esté habilitado, que puede llevar meses, cuando alguien se anime a firmar e indicar que más de cien familias pueden volver a sus casas y no hay riesgo, ¿cómo hacemos para volver tranquilos? No se nos quebró solo una losa, se nos quebró la confianza”.

Polémica por las tareas de apuntalamiento: denuncian que retiran evidencia clave

derrumbe parque patricios

La empresa responsable de la construcción de los edificios ya inició las tareas de apuntalamiento y remoción de escombros, lo que generó una fuerte polémica y aumentó el enojo de los vecinos afectados. El problema radica en que aún resta que se lleven a cabo las pericias de parte, algo para lo cual necesitan juntar los fondos necesarios.

Según comentó Magalí, los incidentes que se registraron el viernes se debieron a que algunos vecinos intentaron frenar el trabajo de la constructora donde se removían escombros, ya que son considerados una evidencia clave en la causa judicial.

De acuerdo con los afectados, el peritaje de parte debe realizarse antes y después de retirar los restos, pero ese proceso todavía ni se inició.

Por el momento, el abogado Fernando Burlando representa a un grupo de más de cien familias que impulsan una denuncia colectiva. Mientras se analiza cada caso de manera individual, se solicitaron medidas como la posibilidad de inhibir bienes de la empresa constructora.

¿Qué va a pasar con los créditos hipotecarios?

Otro de los grandes interrogantes tiene que ver con los créditos hipotecarios que pagan mes a mes los vecinos damnificados. Algunos indicaron que les postergaron las cuotas por tres meses, pero que luego deberán abonarlas de todas formas. Algo similar sucede con las expensas.

“Yo no quiero vivir más ahí. ¿Tengo que pagar un alquiler en otro lado y seguir pagando el crédito? No puedo pagar dos alquileres”, planteó Magalí. Según explicó, aún le quedan 25 años de deuda y el monto está atado al índice de inflación. “Ahora es más del doble de cuando empezó”, aseguró.

Mientras tanto, el ingreso a los departamentos depende de una orden de la fiscalía. Los residentes solo pueden entrar para retirar ropa, documentos o medicamentos, pero no otros bienes. “Si quiero empezar mi vida en otro lado, ¿tengo que poner de cero mi plata para todo?”, se preguntó.

La sensación general entre los evacuados es de incertidumbre total. “Estamos hablando de un riesgo de vida. Estamos en un limbo y necesitamos una solución”, concluyó Magalí.