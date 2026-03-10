Derrumbe en Parque Patricios: así viven los vecinos evacuados en hoteles
El dramático testimonio de una damnificada da cuenta de la incertidumbre y los contratiempos que padecen. Les extendieron el alojo, pero no saben hasta cuándo.
Decenas de familias siguen evacuadas y alojadas en distintos hoteles de la Ciudad de Buenos Aires mientras esperan definiciones sobre el futuro de sus viviendas tras el derrumbe en el complejo habitacional "Estación Buenos Aires", ubicado en el barrio de Parque Patricios. La incertidumbre se extiende día a día, mientras intentan sobrellevar sus rutinas completamente alteradas.
En una reciente reunión, el Gobierno porteño les garantizó el hospedaje hasta el lunes 16 de marzo. Sin embargo, según explicaron los residentes afectados, después de esa fecha no tienen confirmado dónde van a vivir. “Nos van anunciando día a día. Primero nos dijeron que el alojamiento era hasta el 11 y ahora lo prorrogaron hasta el 16”, contaron respecto a la poca anticipación con la que se comunican las decisiones.
Entre las familias evacuadas se encuentra la de Magalí, que se aloja con su pareja y sus dos hijos de 2 y 4 años en un hotel de la calle Suipacha al 900. Pese a que el lugar les brinda pensión completa, asegura que las condiciones no son del todo adecuadas y que junto a varios vecinos iniciaron una serie de reclamos básicos.
Entre los pedidos de los evacuados figura la ampliación del menú del hotel, ya que no contempla opciones para personas celíacas o con intolerancias alimenticias. Según indicó la mujer, ya están gestionando esa solicitud.
También tienen problemas con el estacionamiento. Las pocas personas que lograron conservar sus autos sufren acarreos constantes porque el hotel no incluye cochera. Para evitar que las grúas se lleven los vehículos, los vecinos colocan carteles que indican que pertenecen a familias afectadas por el derrumbe.
La rutina familiar también se vio alterada. Magalí contó que tuvo la suerte de que le prestaran un auto, porque el suyo quedó “totalmente enterrado”, y que junto a su pareja deben armar cada noche la logística del día siguiente para llevar a sus hijos al jardín y acercarse a Parque Patricios a ver si pueden ingresar al edificio. “Es un desastre, un incordio”, resumió.
A esto se suman otros problemas prácticos. Por ejemplo, el hotel no incluye servicio de lavandería, algo que para las familias damnificadas resulta fundamental. “No tenemos cubierto el servicio de laundry y necesitamos lavar la ropa”, explicó. Incluso hay vecinos que continúan trabajando desde el lobby con sus computadoras porque no pudieron tomarse licencia laboral. “Nos arrebataron la vida, nuestra rutina”, lamentó Magalí en diálogo con C5N. Como si fuera poco, ya les avisaron que dentro de pocos días varios deberán mudarse a otros hospedajes porque los lugares ya tenían las habitaciones reservadas.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre el futuro del edificio. “¿Cómo se vuelve a dormir ahí? Es la pregunta que nos hacemos a cada instante”, planteó Magalí y agregó: “Cuando esto esté habilitado, que puede llevar meses, cuando alguien se anime a firmar e indicar que más de cien familias pueden volver a sus casas y no hay riesgo, ¿cómo hacemos para volver tranquilos? No se nos quebró solo una losa, se nos quebró la confianza”.
Polémica por las tareas de apuntalamiento: denuncian que retiran evidencia clave
La empresa responsable de la construcción de los edificios ya inició las tareas de apuntalamiento y remoción de escombros, lo que generó una fuerte polémica y aumentó el enojo de los vecinos afectados. El problema radica en que aún resta que se lleven a cabo las pericias de parte, algo para lo cual necesitan juntar los fondos necesarios.
Según comentó Magalí, los incidentes que se registraron el viernes se debieron a que algunos vecinos intentaron frenar el trabajo de la constructora donde se removían escombros, ya que son considerados una evidencia clave en la causa judicial.
De acuerdo con los afectados, el peritaje de parte debe realizarse antes y después de retirar los restos, pero ese proceso todavía ni se inició.
Por el momento, el abogado Fernando Burlando representa a un grupo de más de cien familias que impulsan una denuncia colectiva. Mientras se analiza cada caso de manera individual, se solicitaron medidas como la posibilidad de inhibir bienes de la empresa constructora.
¿Qué va a pasar con los créditos hipotecarios?
Otro de los grandes interrogantes tiene que ver con los créditos hipotecarios que pagan mes a mes los vecinos damnificados. Algunos indicaron que les postergaron las cuotas por tres meses, pero que luego deberán abonarlas de todas formas. Algo similar sucede con las expensas.
“Yo no quiero vivir más ahí. ¿Tengo que pagar un alquiler en otro lado y seguir pagando el crédito? No puedo pagar dos alquileres”, planteó Magalí. Según explicó, aún le quedan 25 años de deuda y el monto está atado al índice de inflación. “Ahora es más del doble de cuando empezó”, aseguró.
Mientras tanto, el ingreso a los departamentos depende de una orden de la fiscalía. Los residentes solo pueden entrar para retirar ropa, documentos o medicamentos, pero no otros bienes. “Si quiero empezar mi vida en otro lado, ¿tengo que poner de cero mi plata para todo?”, se preguntó.
La sensación general entre los evacuados es de incertidumbre total. “Estamos hablando de un riesgo de vida. Estamos en un limbo y necesitamos una solución”, concluyó Magalí.
