Derrumbe en una obra en Belgrano: un operario herido y corte total en Libertador
El colapso de un andamio durante tareas de demolición provocó la caída de escombros sobre la avenida. Bomberos y el SAME asistieron a un obrero con politraumatismos y el tránsito debió ser interrumpido.
Un derrumbe ocurrido en una obra en proceso de demolición provocó la caída de un andamio y escombros sobre la avenida del Libertador, a metros de la esquina con Juramento, en el barrio porteño de Belgrano. Como consecuencia, un operario sufrió politraumatismos, por lo que debió ser trasladado a un hospital.
El colapso se produjo este lunes por la mañana, mientras los trabajadores realizaban tareas de demolición de vigas a unos tres metros de altura en una obra de menos de diez metros de ancho ubicada sobre la avenida del Libertador, entre la esquina de Juramento y un edificio de oficinas. En ese momento, el andamio sobre el que trabajaban cedió y se desplomó, arrastrando parte de la estructura y escombros hacia la vía pública.
Tras el incidente, personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores y asegurar la zona. Uno de los operarios sufrió politraumatismos y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Pirovano debido a la magnitud del impacto.
El operativo incluyó también la intervención de la Unidad K9 de Bomberos, que ingresó a la planta baja del inmueble para realizar una inspección y descartar riesgos adicionales dentro de la estructura. Además, los bomberos procedieron a cortar el suministro de gas butano, ya que en la obra se realizaban trabajos con oxígeno y gas, lo que incrementaba el riesgo ante posibles fugas.
Mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y evaluación del edificio, el tránsito en la avenida del Libertador se vio afectado. La circulación en sentido hacia el centro quedó completamente interrumpida, mientras que la mano hacia General Paz mantuvo un flujo parcial debido a la presencia de ambulancias, camiones de bomberos y personal de Defensa Civil.
Los equipos de emergencia permanecían en el lugar realizando tareas de inspección y aseguramiento de la estructura, mientras las autoridades evaluaban las condiciones para restablecer la circulación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario