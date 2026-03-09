Derrumbe en una obra en Belgrano: un operario herido y corte total en Libertador

El colapso se produjo este lunes por la mañana, mientras los trabajadores realizaban tareas de demolición de vigas a unos tres metros de altura en una obra de menos de diez metros de ancho ubicada sobre la avenida del Libertador, entre la esquina de Juramento y un edificio de oficinas. En ese momento, el andamio sobre el que trabajaban cedió y se desplomó, arrastrando parte de la estructura y escombros hacia la vía pública.