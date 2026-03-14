Derrumbe en Parque Patricios: vecinos abrazan el edificio y exigen respuestas
Las familias evacuadas tras el colapso en Parque Patricios realizaron una protesta frente al complejo Estación Buenos Aires. Exigen poder volver a sus hogares.
Tras el grave colapso estructural ocurrido hace unos días, los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios decidieron organizarse para visibilizar su desesperante situación. Cientos de personas evacuadas realizaron un multitudinario abrazo simbólico al predio habitacional para exigir respuestas urgentes y concretas a la empresa constructora responsable.
El reclamo de las familias de Estación Buenos Aires
La concentración se llevó a cabo este mediodía en la esquina de Ástor Piazzolla y Montesquieu, a pocos metros del estadio Tomás Adolfo Ducó. Allí, los residentes del complejo y otros vecinos del barrio se unieron en una emotiva protesta solidaria para exigir soluciones.
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Durante la manifestación, los damnificados plantearon tres puntos fundamentales: determinar las responsabilidades por el incidente, obtener respuestas claras de la Constructora Sudamericana (COSUD) y saber con exactitud cuándo podrán retornar a sus departamentos. Además, anticiparon que repetirán la convocatoria todos los sábados hasta conseguir una resolución.
Más de 500 evacuados por el derrumbe en el estacionamiento
El colapso de una losa en el sector del subsuelo obligó a evacuar de manera preventiva a unas 500 personas, correspondientes a 175 viviendas. Además del daño en la estructura principal, el derrumbe destruyó por completo decenas de vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.
Mientras continúan las pericias técnicas y arquitectónicas para evaluar posibles fallas de diseño, problemas en la ejecución de la obra o filtraciones, las familias siguen alojadas provisoriamente en hoteles del centro porteño. En paralelo, la investigación judicial avanza para establecer si existieron negligencias que deriven en responsabilidades penales para los desarrolladores.
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