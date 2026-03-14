Derrumbe en Parque Patricios: vecinos abrazan el edificio y exigen respuestas

Más de 500 evacuados por el derrumbe en el estacionamiento

El colapso de una losa en el sector del subsuelo obligó a evacuar de manera preventiva a unas 500 personas, correspondientes a 175 viviendas. Además del daño en la estructura principal, el derrumbe destruyó por completo decenas de vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.