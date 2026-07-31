Imputaron a cinco personas por el derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell
Ocho personas murieron en el derrumbe ocurrido en la madrugada del 29 de octubre de 2025, y la novena víctima falleció apenas un mes más tarde.
La Justicia bonaerense imputó esta semana a cinco personas por el delito de "estrago culposo agravado" en conexión con el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ocurrido el 29 de octubre de 2025 en la localidad de Villa Gesell.
Se trata del arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; el director de obras particulares y director de fachadas de edificios, Sergio Selinsky; el maestro mayor de obras Nicolás Valdez; el arquitecto Nicolás Vergani; y el ingeniero Jorge Guerbi.
Además, la fiscalía ordenó la ampliación del peritaje oficial, que estará a cargo de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina (PFA), que según la abogada de los damnificados, Graciela Bravo, constituye "un importante avance en la investigación".
La ampliación del peritaje oficial será realizada el 4 de agosto, a las 10, en la sede del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos de la PFA, ubicada en la avenida Belgrano 1547, en la Ciudad de Buenos Aires.
Un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyó en septiembre de 2025 que el edificio del Apart Hotel Dubrovnik no presentaba fallas de diseño ni un deterioro anormal en sus paredes de hormigón tipo H-21, el mismo material que se utiliza de manera estándar en las construcciones de todo el país.
Los nuevos peritajes fueron ordenados por investigadores de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 6 de Villa Gesell, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni.
Quiénes eran las víctimas del derrumbe en Villa Gesell
- Fabián Ciocchini, de 84 años, había viajado desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, para pasar unas vacaciones en Villa Gesell con su mujer, María Josefa Bonazza. El matrimonio estaba alojado en un departamento del edificio Alfio 1, justo al lado del hotel, y el hombre falleció en el acto.
- María Josefa Bonazza fue rescatada de entre los escombros y se recuperó de las heridas que sufrió, pero falleció el 28 de noviembre de 2024, casi un mes después de recibir el alta médico.
- María Rosa Stefanic había sido la dueña original del hotel pero tras venderlo se quedó como residente en el edificio. Su cuerpo fue hallado dos días después del derrumbe.
- Nahuel Stefanic, de 25 años, era el sobrino de María Rosa y su cuerpo también fue localizado debajo de los escombros a los pocos días del episodio.
- Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años, un carpintero oriundo del partido bonaerense de Merlo, fue localizado una semana después del desmoronamiento.
- Ezequiel Matu, un plomero de 38 años oriundo de Mar del Plata, fue localizado casi al mismo tiempo que el resto de los operarios.
- Mariano Troiano, de 47 años, estaba cerca de Ezequiel, tal y como lo comprobó el personal de rescate que dio con sus cuerpos.
- Ezequiel Chapsman, de Batán, había viajado a Villa Gesell para trabajar como albañil fuera de temporada, pero su cuerpo apareció entre los escombros del hotel.
- Dana Desimone, oriunda de Juan Napomuceno Hernández, era la novia de Nahuel y empleada del hotel, y fue la última víctima encontrada.
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