Piqueteros de izquierda levantan el acampe que bloqueaba la 9 de Julio

La decisión fue adoptada en una asamblea que tuvo lugar en la zona de acampe a las 11, durante la cual se resolvió desconcentrar la movilización. A raíz de la protesta, el tránsito se mantenía interrumpido en la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan, situación que se va a normalizar en las próximas horas.

La decisión de acampar sobre la principal avenida de la ciudad fue tomada ayer a las 19 en una asamblea, luego de una jornada de protesta que comenzó a las 15 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Por su parte, la cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz calificó la protesta como una nueva "extorsión" y ratificó el proceso de validación del programa.

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en declaraciones formuladas ayer a la radio FM Delta.

"El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares", remarcó Tolosa Paz.