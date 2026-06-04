Terminó el velatorio de Agostina Vega: recrudece la interna familiar en el último adiós

Miguel Heredia incluso participó de la marcha de Ni Una Menos en Córdoba -al igual en que muchos otros puntos del país- no sólo para reclamar justicia por el femicidio de su nieta sino también para contar que la adolescente había escrito una carta en la que expresaba detalles sobre su relación con su padre.

En la Justicia de Córdoba todavía se tramita una causa por lesiones leves contra Gabriel Vega, quien se descompensó durante el velatorio de su hija, por la paliza que le dio a la adolescente a raíz del contenido de un chat que la menor mantuvo con un chico de su edad.

Tras ese episodio Agostina pasó a vivir con su madre a tiempo completo.

En las últimas horas se supo que el padre de la menor había manifestado su deseo de realizar una ceremonia estrictamente íntima, mientras que Miguel y Elizabeth Heredia -abuelos de la nena- preferían un velorio público para que amigos, vecinos y la comunidad pudieran acercarse a dar el pésame.

Melisa Heredia, en la mira

La madre de Agostina Vega, Melisa Heredia, se encuentra internada en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba debido a su delicado estado de salud mental tras la muerte de su hija.

Heredia y su familia se pusieron en campaña para encontrar a Agostina aquel sábado 23 de mayo, cuando se hicieron las 23 y nadie sabía nada de ella.

abuelo agostina

La mujer logró dar con el remisero que trasladó a Agostina la casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico, y eso permitió la identificación del hombre como persona de interés en la investigación.

Mientras tanto, Gabriel Vega y su familia aseguraron que la relación de cercanía que Melisa Heredia mantenía con Claudio Barrelier convirtió a Agostina en una presa fácil del hombre.

Pero Miguel Heredia fue tajante: "Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", señaló Miguel sobre Melisa. Según Miguel, Gabriel Vega "quiere que la gente crea que él es buen padre, pero nunca lo fue", y la carta manuscrita de la adolescente ya fue presentada ante el fiscal Raúl Garzón.