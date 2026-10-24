Todos los fines de semana largos que restan del 2026

El Gobierno avala un decreto de 1945 y permite un fin de semana largo en septiembre: cómo queda el descanso

A este cronograma se suma el esquema especial previsto para noviembre por la posible visita del papa León XIV, que establece días diferentes según cada distrito. De esta manera, algunas localidades podrían contar con más jornadas consecutivas sin actividad laboral, dependiendo de las medidas que se apliquen en cada jurisdicción.

Qué pasa con los feriados de noviembre si el papa León XIV no viene a la Argentina

Los feriados especiales por la posible visita del papa León XIV quedaron establecidos en el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La normativa fijó tres fechas con alcances distintos según la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida se dispuso para organizar las actividades oficiales y religiosas previstas durante la visita del pontífice. Sin embargo, las dudas sobre la realización de la gira latinoamericana, vinculadas con el estado de salud de León XIV, generaron incertidumbre sobre su llegada al país. Hasta ese momento, no se había comunicado oficialmente la cancelación del viaje.

Un punto importante es que una eventual suspensión de la visita no deja sin efecto los feriados de manera automática. Para modificar las fechas o anularlas, el Gobierno nacional debe publicar una nueva disposición oficial. Mientras no se anuncien cambios, el cronograma previsto en el decreto continúa vigente.

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué feriados quedan en diciembre

El calendario de feriados en Argentina todavía ofrece varias oportunidades para descansar antes de que termine el año. El próximo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre habrá otro período de descanso, esta vez de cuatro días, entre el sábado 5 y el martes 8. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María. Por último, Navidad permitirá disfrutar de tres días de descanso, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.