Todos los fines de semana largos que restan del 2026
El calendario de feriados prevé tres oportunidades para un fin de semana largo, pero la posible visita del papa León XIV podría cambiar los planes de noviembre.
Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, muchos argentinos comienzan a planificar sus próximas vacaciones y escapadas para aprovechar los días de descanso que quedan. El calendario de feriados todavía ofrece opciones para disfrutar de un fin de semana largo en noviembre y diciembre, aunque la posible visita del papa León XIV al país puso el foco en el anteúltimo mes del año.
El Gobierno nacional había establecido un cronograma de feriados especiales por la llegada del pontífice, prevista originalmente del 8 al 11 de noviembre.
Sin embargo, las dudas sobre el viaje por cuestiones de salud generaron incertidumbre acerca de qué ocurrirá con esas fechas si finalmente no visita la Argentina. Hasta el momento, no se anunciaron cambios oficiales en el calendario dispuesto por el Decreto 1103/2026.
Feriados en Argentina: cuántos fines de semana largos quedan en 2026
Tras el fin de semana largo de octubre, el calendario nacional todavía contempla tres períodos de descanso para aprovechar antes de que termine 2026. Las fechas previstas son las siguientes:
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: habrá tres días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se traslada al lunes 23.
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: se formará un fin de semana largo de cuatro días, gracias al día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y al feriado del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: habrá tres días de descanso por Navidad.
Estas fechas forman parte del calendario nacional de feriados, aunque cada provincia y municipio puede sumar otras jornadas de descanso de acuerdo con sus propias disposiciones.
A este cronograma se suma el esquema especial previsto para noviembre por la posible visita del papa León XIV, que establece días diferentes según cada distrito. De esta manera, algunas localidades podrían contar con más jornadas consecutivas sin actividad laboral, dependiendo de las medidas que se apliquen en cada jurisdicción.
Qué pasa con los feriados de noviembre si el papa León XIV no viene a la Argentina
Los feriados especiales por la posible visita del papa León XIV quedaron establecidos en el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La normativa fijó tres fechas con alcances distintos según la jurisdicción:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
- Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
La medida se dispuso para organizar las actividades oficiales y religiosas previstas durante la visita del pontífice. Sin embargo, las dudas sobre la realización de la gira latinoamericana, vinculadas con el estado de salud de León XIV, generaron incertidumbre sobre su llegada al país. Hasta ese momento, no se había comunicado oficialmente la cancelación del viaje.
Un punto importante es que una eventual suspensión de la visita no deja sin efecto los feriados de manera automática. Para modificar las fechas o anularlas, el Gobierno nacional debe publicar una nueva disposición oficial. Mientras no se anuncien cambios, el cronograma previsto en el decreto continúa vigente.
Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué feriados quedan en diciembre
El calendario de feriados en Argentina todavía ofrece varias oportunidades para descansar antes de que termine el año. El próximo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.
En diciembre habrá otro período de descanso, esta vez de cuatro días, entre el sábado 5 y el martes 8. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María. Por último, Navidad permitirá disfrutar de tres días de descanso, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.
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