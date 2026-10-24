El boom comercial de Expo Cannabis: empleo, inversiones y el salto industrial del cáñamo
Con récord de expositores en su séptima edición, la feria se consolida como un polo de negocios, inversiones millonarias y empleo calificado.
Año a año, la convocatoria batió récords de asistencia y de participación empresaria, transformando una demanda inicial de nicho en un polo industrial dinámico. Hoy, la feria funciona como la plataforma principal donde confluyen la tecnología aplicada, la reconversión de economías regionales y la creación de miles de puestos de trabajo genuinos en todo el país.
El protagonismo del INTA y el cáñamo industrial
Uno de los ejes centrales de esta edición fue la fuerte apuesta por la diversificación productiva, destacándose la presentación oficial del INTA en torno al desarrollo y procesamiento del cáñamo industrial. Este cultivo multipropósito se posiciona como el gran motor técnico del sector para abastecer a múltiples industrias:
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Sectores estratégicos: El cáñamo provee insumos de alta calidad para la construcción, la industria textil avanzada, autopartes y el desarrollo de bioplásticos.
Sustentabilidad y escala: Su ciclo de crecimiento acelerado y bajo impacto ambiental lo convierten en el caballito de batalla de la bioeconomía moderna.
Sustitución y valor agregado: Permite articular al campo con la industria pesada, generando encadenamientos productivos locales con alta capacidad exportadora.
Empleo calificado y dinamismo federal
El crecimiento sostenido de la feria es el espejo fiel de una actividad que demanda cada vez más profesionalización. La cadena de valor ya no solo requiere personal de campo, sino ingenieros agrónomos, especialistas en biotecnología, expertos en marcos regulatorios, logística y personal técnico calificado.
Con rondas de negocios B2B multitudinarias y una vidriera inagotable de innovaciones tecnológicas, el complejo industrial deja de ser una promesa a futuro para constituirse como un actor económico central, capaz de dinamizar mercados y generar empleo de calidad en plena transformación productiva.
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