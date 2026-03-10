Desesperada súplica de un chofer durante un violento robo: "Tengo hijos, pana, por favor"

El hecho de inseguridad causó conmoción e indignación entre los vecinos de la zona dado que la secuencia se desarrolló a tan solo media cuadra del colegio primario Cabrini, en un horario en el cual muchos de los alumnos estaban ingresando a clases y había vecinos, padres y docentes circulando por la zona. Incluso, en las imágenes tomadas por la cámara se llega a ver a una familia con un bebé en brazos que pasaba caminando por el lugar y corrieron a refugiarse al darse cuenta de la situación.

Hasta el momento, no se informó si los delincuentes fueron identificados, aunque se presume que las imágenes difundidas sobre el robo ya fueron analizadas por los investigadores del caso junto a videos de otras cámaras ubicadas en la zona.