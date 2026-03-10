Desesperada súplica de un chofer durante un violento robo: "Tengo hijos, pana, por favor"
El brutal asalto ocurrió en Ingeniero Budge, a plena luz del día y a metros de una escuela. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.
La súplica de un chofer de aplicación durante el violento robo de su auto a plena luz del día hiela la sangre. Todo ocurrió en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, a pocos metros de una escuela y quedó registrado en un video grabado por cámaras de seguridad.
El dramático episodio tuvo lugar el miércoles pasado al mediodía en la intersección de Juan M. de Lavardén y Baradero, zona de Villa Amelia. La víctima, un extranjero que trabaja como chofer de una aplicación de viajes, se encontraba con su auto estacionado en la mencionada esquina con un pasajero a bordo cuando ambos fueron abordados por delincuentes armados que en cuestión de segundos abrieron las puertas del vehículo e ingresaron por la fuerza.
Con el arma en la mano, uno de los ladrones le exigió al chofer que le entregara sus pertenencias y las llaves vehículo. Toda la dramática secuencia quedó registrada en el video, donde se escucha el desesperado pedido de la víctima ante la agresividad del robo.
“Tengo hijos, pana, por favor”, suplicó el chofer de la app una y otra vez mientras el delincuente amenazaba con matarlo y hasta le arrancó la remera.
En medo de la tensión, el hombre bajó del auto sin resistirse y se alejó caminando del lugar. El pasajero también se resignó ante el robo y se retiró segundos después.
El hecho de inseguridad causó conmoción e indignación entre los vecinos de la zona dado que la secuencia se desarrolló a tan solo media cuadra del colegio primario Cabrini, en un horario en el cual muchos de los alumnos estaban ingresando a clases y había vecinos, padres y docentes circulando por la zona. Incluso, en las imágenes tomadas por la cámara se llega a ver a una familia con un bebé en brazos que pasaba caminando por el lugar y corrieron a refugiarse al darse cuenta de la situación.
Hasta el momento, no se informó si los delincuentes fueron identificados, aunque se presume que las imágenes difundidas sobre el robo ya fueron analizadas por los investigadores del caso junto a videos de otras cámaras ubicadas en la zona.
