Desgarrador testimonio del padre de Lucas González: "Ahora mi hijo descansa en paz"

Previamente, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados culpables de homicidio quíntuplemente agravado y otros efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron penas de entre 4 y 8 años de prisión.

Qué dijo el padre de Lucas González tras la nueva sentencia

hector gonzalez.jpg Héctor González, padre de Lucas.

Cintia y Héctor González, los padres de Lucas, se abrazaron una vez que el juez terminó de leer el nuevo fallo condenatorio contra Torres, llegando así a diez el número de expolicías porteños condenados por el horrendo crimen.

Y en la puerta de los tribunales el padre de Héctor abrazaba a su esposa y, en medio, al abogado de la querella a Gregorio Dalbón, mientras afirmaba a C5N —único medio televisivo presente en el lugar— que con esta resolución judicial "ahora mi hijo descansa en paz".

"Cerramos esta lucha de casi tres años del asesinato de Lucas. Hoy tendría 20 años… Hoy vive entre sus amigos... Estaría con los botines bajo el brazo, yendo a jugar al fútbol y a entrenar... Era lo que hacía, y estudiar a la noche. Quedó claro que no era delincuente”, afirmó en medio de su dolor.

Sobre el asesinato del chico dijo que “nos destruyeron como familia… No lo tengo ni lo voy a tener; lo voy a visitar a un cementerio, pero no se lo llevaron de arriba. No fue nada fácil, te lo puedo asegurar”.

Y añadió: “Mi hijo descansa en paz y gracias a Gregorio (Dalbón). Los amigos fueron guerreros a la par nuestra, tendrían que estar en el colegio y jugando a la pelota. Esos chicos también van a relajarse y Dios los acompañe para seguir un sueño. Llegó más lejos de lo que él pensaba”, expresó el dolido padre.

lucas gonzalez.jpg

La importancia del fallo: “violencia institucional”

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que “lo importante de este fallo no es solamente la condena. Es un fallo de violencia institucional, que es muy importante para Argentina en materia de violencia que viene desde arriba de todo, produciéndose en todos los ámbitos”.

“Les habían dicho delincuentes, negros de mierda, los trataron de bolivianos… Todas estas cosas que suceden en Argentina, este fallo es un freno”, dijo, al tiempo que detalló que el juez Ramos Padilla pidió que “se exprese el jefe de Gobierno, Jorge Macri, mediante un decreto y los nombre, tanto a los hijos, a los padres y vieron como los privaron de la libertad y cómo los torturaron. Lucas estaba detenido y agonizando... Esperamos un decreto que los nombre víctimas de la violencia institucional de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó el letrado.

Embed - El DESGARRADOR TESTIMONIO del PADRE de LUCAS GONZÁLEZ en C5N