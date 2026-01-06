Despidos y conflicto en una petroquímica de Quilmes: 65 trabajadores quedaron en la calle

El impacto de los despidos también se refleja en los testimonios personales. Hugo expresó angustiado: "Hace 32 años que trabajo en esta empresa, dejando la sangre y la piel como todos mis compañeros. Mandaron los telegramas el 30 de diciembre. Tengo un hijo discapacitado, destruyen a la familia".

"Trabajamos como trabajamos y la empresa ganó plata como ganó durante la pandemia. Siguen ganando plata y ahora nos quieren a todos en la calle. No lo puedo creer”, subrayó.

Mientras continúan las medidas de fuerza, los trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos, el respeto del convenio colectivo y la reapertura de una negociación que no implique pérdida de derechos laborales.