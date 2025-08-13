Detectó que chofer de Uber secuestraba a su hija en Rosario y pudo avisarle: el conductor tenía un machete

Según Luciana, el chifer de Uber paró la marcha cuando se percató de que había un patrullero que lo seguía. "La policía actuó muy rápido", destacó Luciana, quien aseguró que el hombre "tenía un machete en el baúl y sogas".

La presencia de esos objetos en el baúl y el desvío que hizo en el viaje pactado no sirvieron para lograr la detención del hombre. Ni siquiera su actitud de intentar aislar a la pasajera fue prueba suficiente porque no hubo un delito consumado, según le dijeron a Luciana en la comisaría de Rosario donde radicó la denuncia por el episodio.

"El oficial me dijo que no le podían hacer nada porque mi hija no había sido agredida. Esto debería ser considerado un intento de secuestro", insistió la mujer, que decidió hablar públicamente del caso en un intento de concientizar al público.

"Hay que estar atentos, porque no se puede estar tranquilo", convino.