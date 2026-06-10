Persecución de película terminó con dos detenidos tras una entradera en Quilmes
El operativo se extendió por dos municipios y permitió recuperar una millonaria suma de dinero en efectivo, joyas y pertenencias de la familia asaltada.
Una persecución policial de película que se extendió por dos municipios del conurbano sur bonaerense culminó con la detención de dos hombres acusados de haber cometido una violenta entradera en Quilmes. Otros dos permanecen prófugos.
Todo ocurrió durante la madrugada del martes, cuando cuatro delincuentes ingresaron a un domicilio de la calle Luis Agote tras forzar la puerta principal de la vivienda y redujeron a todos los integrantes de una familia, dejándolos encerrados en un baño bajo llave.
Durante el asalto, los cuatro delincuentes revolvieron todas las habitaciones de la casa, apoderándose de 10 millones de pesos en efectivo, alhajas y un teléfono celular iPhone 13, para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta Honda CRV gris.
Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a la policía sobre la entradera. A partir de ahí, los efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron de inmediato a la vivienda asaltada y entrevistaron a las víctimas, quienes describieron cómo había sido el asalto y cuáles eran los bienes sustraídos.
Fue a través del rastreo satelital del celular robado que los efectivos pudieron realizar un rastreo de la antena satelital para así determinar la ruta de escape de los cuatro delincuentes.
Persecución policial de Quilmes a Claypole
En un primer momento, el teléfono marcó un movimiento a gran velocidad en la zona de San Francisco Solano, por lo que se mitió una alerta radial general y los móviles de la zona iniciaron el seguimiento de la camioneta en la que se trasladaban los delincuentes.
Sin embargo, cuando la banda advirtió la presencia de los efectivos policiales, decidieron huir a gran velocidad hacia el partido bonaerense de Almirante Brown.
El vehículo finalmente fue divisado en la localidad de Claypole, donde la policía montó un operativo cerrojo. Al verse cercados, los delincuentes abandonaron la camioneta robada y huyeron a pie, descartando gran parte del millonario botín durante la fuga.
El operativo policial permitió detener a dos de los integrantes de la banda y recuperar la totalidad del dinero robado, un cajón de alhajas y una mochila con pasamontañas, cuellos polares, gorras y herramientas como barretas y destornilladores, según detalló Info Quilmes.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 6.ª de Almirante Brown, donde los jefes policiales junto al Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 9° de Quilmes llevaron adelante las actuaciones.
En paralelo, las víctimas de la entradera reconocieron la totalidad de las joyas y el dinero incautado como propios.
En el caso interviene ahora la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Quilmes, cuyas autoridades dispusieron la detención formal de los dos acusados. La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma, en poblado y en banda”.
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