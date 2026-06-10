Persecución de película terminó con dos detenidos tras una entradera en Quilmes

Persecución policial de Quilmes a Claypole

detenidos entraderas quilmes Efectivos policiales de la Comisaría 9° de Quilmes intervinieron en el caso

En un primer momento, el teléfono marcó un movimiento a gran velocidad en la zona de San Francisco Solano, por lo que se mitió una alerta radial general y los móviles de la zona iniciaron el seguimiento de la camioneta en la que se trasladaban los delincuentes.

Sin embargo, cuando la banda advirtió la presencia de los efectivos policiales, decidieron huir a gran velocidad hacia el partido bonaerense de Almirante Brown.

El vehículo finalmente fue divisado en la localidad de Claypole, donde la policía montó un operativo cerrojo. Al verse cercados, los delincuentes abandonaron la camioneta robada y huyeron a pie, descartando gran parte del millonario botín durante la fuga.

El operativo policial permitió detener a dos de los integrantes de la banda y recuperar la totalidad del dinero robado, un cajón de alhajas y una mochila con pasamontañas, cuellos polares, gorras y herramientas como barretas y destornilladores, según detalló Info Quilmes.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 6.ª de Almirante Brown, donde los jefes policiales junto al Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 9° de Quilmes llevaron adelante las actuaciones.

En paralelo, las víctimas de la entradera reconocieron la totalidad de las joyas y el dinero incautado como propios.

En el caso interviene ahora la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Quilmes, cuyas autoridades dispusieron la detención formal de los dos acusados. La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma, en poblado y en banda”.