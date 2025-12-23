Detienen en Villa Crespo a un falso médico que hacía tratamientos estéticos pese a una condena en 2024

Así fue como los efectivos policiales y el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontraron al hombre vestido con un ambo azul, con su mejor pinta de médico, al mando de equipos para tratamientos estéticos como presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina y aparatología facial y corporal.

En el inmueble había desde 110 frascos y ampollas con medicamentos -algunos, vencidos- hasta 250 jeringas y 150 agujas hipodérmicas y pericraneales. También encontraron anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria, informaron fuentes televisivas.

Mientras trabajaba el personal de Policía y de la Ciudad empezaron a llegar pacientes que tenían turno con el supuesto médico. Las autoridades pidieron sus datos para que eventualmente declaren en la causa.

El médico trucho trabajaba con tres celulares, cuatro computadoras, dos sellos, documentación manuscrita de sus pacientes, y todo eso quedó en manos de la Justicia porteña para su análisis.