Detienen en Villa Crespo a un falso médico que hacía tratamientos estéticos pese a una condena en 2024
Se suponía que el hombre cumplía con su prisión domiciliaria, pero en su departamento de Villa Crespo encontraron jeringas, equipos médicos y remedios vencidos.
Un hombre quedó detenido esta semana tras ser acusado de ejercicio ilegal de la medicina tras descubrirse que ofrecía tratamientos estéticos en su casa del barrio porteño de Villa Crespo.
El arresto se produjo en el marco de un allanamiento y el sospechoso es un viejo conocido de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en 2024 había sido condenado a un año de prisión por ejercer la medicina durante 12 años sin tener matrícula ni licencia.
Pero a fines del año pasado el médico trucho había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que le permitió volver a atender en Villa Crespo, otra vez de manera clandestina hasta que en noviembre de este año una paciente lo denunció por presunta mala praxis.
Detectives de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal rastrearon al "médico" y lo hallaron promocionando sus servicios en redes sociales.
La causa cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo del juez Juan Manuel Neumann, quien ordenó el allanamiento en un domicilio en la calle Batalla del Pari al 600.
Así fue como los efectivos policiales y el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontraron al hombre vestido con un ambo azul, con su mejor pinta de médico, al mando de equipos para tratamientos estéticos como presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina y aparatología facial y corporal.
En el inmueble había desde 110 frascos y ampollas con medicamentos -algunos, vencidos- hasta 250 jeringas y 150 agujas hipodérmicas y pericraneales. También encontraron anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria, informaron fuentes televisivas.
Mientras trabajaba el personal de Policía y de la Ciudad empezaron a llegar pacientes que tenían turno con el supuesto médico. Las autoridades pidieron sus datos para que eventualmente declaren en la causa.
El médico trucho trabajaba con tres celulares, cuatro computadoras, dos sellos, documentación manuscrita de sus pacientes, y todo eso quedó en manos de la Justicia porteña para su análisis.
