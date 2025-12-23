Horror en Chaco: motochorros arrastraron a una jubilada de 74 años para robarle la cartera

motochorro tiró al piso a una jubilada de 74 años para robarle la cartera en Chaco

Según informó el Diario Chaco, hasta la fecha sólo uno de los dos motochorros quedó detenido mientras la Policía busca a un segundo sospechoso, que sigue prófugo. Las autoridades también localizaron la moto con la que se cometió el robo.

El detenido es un hombre de 36 años que fue identificado por sus iniciales, J.R., a quien apodan "Huesi. Su cómplice, cuyas iniciales son E. S., es también conocido como "Sapilo".

Hasta la fecha un familiar de "Sapilo" se presentó a declarar en Fiscalía Penal N° 2 de Resistencia, donde se investiga el caso, pero todavía no hay novedades de su paradero.

El video que se volvió viral esta semana fue obtenido de las cámaras de seguridad de la vía pública que pertenecen a la Municipalidad de Resistencia, y se convirtió en la pieza clave para esclarecer el episodio tras la denuncia de las víctimas.