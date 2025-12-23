Horror en Chaco: motochorros arrastraron a una jubilada de 74 años para robarle la cartera
El episodio de inseguridad quedó registrado en un video que se hizo viral esta semana. La Policía del Chaco localizó a la moto y detuvo a un sospechoso.
Un episodio de inseguridad ocurrido en noviembre en Resistencia, provincia del Chaco, se volvió viral esta semana después de que las autoridades difundieran un video para dar con uno de los motochorros que arrastraron a una jubilada para robarle la cartera.
La caótica secuencia se desarrolló el 23 de noviembre pasado frente a la casa de la víctima, que fue identificada como una jubilada de 74 años.
La mujer se encontraba en la vereda junto a dos acompañantes que vieron con horror cómo la abordaba un motochorro.
Las tres mujeres se dirigían a un auto blanco que estaba estacionado frente a la vivienda, con la puerta abierta, cuando de pronto se estacionó una moto a pocos metros, de la cual se bajó uno de los dos delincuentes.
Ese hombre, que ya está detenido, asaltó directamente a la mayor de las mujeres, que resultó ser la única que sufrió un robo en medio del asalto.
Según informó el Diario Chaco, hasta la fecha sólo uno de los dos motochorros quedó detenido mientras la Policía busca a un segundo sospechoso, que sigue prófugo. Las autoridades también localizaron la moto con la que se cometió el robo.
El detenido es un hombre de 36 años que fue identificado por sus iniciales, J.R., a quien apodan "Huesi. Su cómplice, cuyas iniciales son E. S., es también conocido como "Sapilo".
Hasta la fecha un familiar de "Sapilo" se presentó a declarar en Fiscalía Penal N° 2 de Resistencia, donde se investiga el caso, pero todavía no hay novedades de su paradero.
El video que se volvió viral esta semana fue obtenido de las cámaras de seguridad de la vía pública que pertenecen a la Municipalidad de Resistencia, y se convirtió en la pieza clave para esclarecer el episodio tras la denuncia de las víctimas.
