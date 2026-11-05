Detuvieron al DJ de L-Gante por una causa de venta de drogas: 860 gramos de tusi incautados

Según la hipótesis policial, Prieto coordinaba las operaciones, mientras que Samarra y otro investigado se encargaban de abastecer a los vendedores. Entre estos últimos se encontraría el DJ vinculado al músico.

Durante los ocho allanamientos, los efectivos encontraron 860 gramos de una sustancia rosa similar al tusi, distribuidos en 43 bolsas herméticas.

Además, incautaron un revólver calibre 22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones consideradas relevantes para la investigación.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 860 gramos de tusi y un revólver calibre .22 Largo.

Uno de los sospechosos, identificado como Orellana, consiguió escapar por la parte trasera de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. La Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar localizarlo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los involucrados por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.