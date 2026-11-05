Detuvieron al DJ de L-Gante por una causa de venta de drogas: 860 gramos de tusi incautados
La banda operaba en la zona oeste del conurbano. Hay otros tres detenidos, un prófugo y casi un kilo de droga secuestrada.
El DJ de L-Gante fue detenido y acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y cocaína en distintos puntos del conurbano bonaerense. La investigación derivó en ocho allanamientos, con otros tres arrestados, entre ellos el presunto líder de la organización. Un quinto sospechoso logró escapar.
Según informó Infobae, el joven fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, de 21 años, conocido como “Tisi”, quien trabajaría como DJ de L-Gante. El sospechoso fue arrestado junto a otras tres personas durante los procedimientos realizados por la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense.
Entre los detenidos también se encuentra Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización; Martín Rodrigo Samarra, conocido como “Sama”, de 25 años, y Agostina Díaz, de 22. Mientras tanto, otro de los sospechosos permanece prófugo.
De acuerdo con la investigación, la banda tenía una estructura organizada para distribuir estupefacientes mediante un sistema de delivery de drogas con entregas en fiestas, boliches, encuentros privados y countries.
La investigación comenzó el pasado 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó identificar a los integrantes de la presunta red de narcotráfico y establecer cómo funcionaba. Para avanzar con la causa, los efectivos analizaron mensajes de WhatsApp, audios, fotografías registros de cámaras de seguridad y realizaron tareas de vigilancia encubierta.
Según la hipótesis policial, Prieto coordinaba las operaciones, mientras que Samarra y otro investigado se encargaban de abastecer a los vendedores. Entre estos últimos se encontraría el DJ vinculado al músico.
Durante los ocho allanamientos, los efectivos encontraron 860 gramos de una sustancia rosa similar al tusi, distribuidos en 43 bolsas herméticas.
Además, incautaron un revólver calibre 22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones consideradas relevantes para la investigación.
Uno de los sospechosos, identificado como Orellana, consiguió escapar por la parte trasera de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. La Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar localizarlo.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los involucrados por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
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