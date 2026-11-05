Operativo por la visita del papa León XIV: todos los cortes de tránsito en la Ciudad
Varias avenidas de las más importantes de la Ciudad permanecerán cerradas durante varias jornadas en el marco del megaoperativo.
En el marco del megaoperativo de seguridad y montaje de estructuras desplegado por el Gobierno porteño en coordinación con Nación ante la llegada del papa León XIV, la Ciudad confirmó una serie de restricciones vehiculares, desvíos progresivos y cortes totales que afectarán el tránsito en la zona de la Avenida del Libertador y alrededores hasta este viernes 6 de noviembre.
Las interrupciones en la circulación buscan facilitar el armado de módulos de servicio, oficinas y vallados de contención en las inmediaciones del Parque Tres de Febrero y la Plaza Holanda.
Cronograma de cortes de tránsito y restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires
El esquema de desvíos se implementará de manera escalonada durante las próximas jornadas:
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Jueves 5 de noviembre: Se establece el corte total sobre Avenida Del Libertador, en el tramo comprendido entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin interrumpir el paso por esta última). Este tramo se suma al cierre preventivo que ya rige entre Sarmiento y Bullrich. Asimismo, habrá cortes totales restrictivos en Av. Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y en Av. Int. Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador). Desde las 8:00 se instalarán baños químicos, gazebos y módulos operativos en intersecciones clave como Teodoro García y Luis M. Campos.
Viernes 6 de noviembre: A partir de las 00:00, el perímetro de seguridad se extenderá hacia el norte. Habrá corte total en Av. Del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros. Además, se interrumpirá la circulación en las transversales (Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Matienzo, Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Lacroze y Teodoro García) en los tramos entre Migueletes y Libertador, así como en Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.
Contracarril en Figueroa Alcorta: Para descomprimir la congestión vehicular proveniente de la Autopista Lugones por Sarmiento, el Cuerpo de Agentes de Tránsito habilitó un contracarril de 200 metros sobre Av. Figueroa Alcorta (desde Sarmiento hasta Casares), permitiendo retomar hacia Del Libertador.
Recomendaciones para peatones, residentes y vías alternativas
Desde la Secretaría de Transporte porteña brindaron precisiones sobre cómo circular por el área afectada durante los operativos:
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Tránsito peatonal y cocheras: Los peatones podrán circular por las veredas frentistas y senderos internos de los parques respetando los vallados. El acceso a cocheras privadas sobre las arterias cortadas estará supervisado por agentes de tránsito mediante un carril restringido.
Rutas alternativas aconsejadas: Para dirigirse hacia el Centro o Recoleta, se recomienda utilizar la Autopista Lugones y la Autopista Illia (que cuenta con pase libre de peaje para livianos). Otra opción hacia Retiro es desviar por la colectora de la Illia hacia Av. Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo. Hacia la zona norte, se sugiere conectar desde General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe o Las Heras.
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