Operativo por la visita del papa León XIV: todos los cortes de tránsito en la Ciudad

Jueves 5 de noviembre: Se establece el corte total sobre Avenida Del Libertador, en el tramo comprendido entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin interrumpir el paso por esta última). Este tramo se suma al cierre preventivo que ya rige entre Sarmiento y Bullrich. Asimismo, habrá cortes totales restrictivos en Av. Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y en Av. Int. Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador). Desde las 8:00 se instalarán baños químicos, gazebos y módulos operativos en intersecciones clave como Teodoro García y Luis M. Campos.

Viernes 6 de noviembre: A partir de las 00:00, el perímetro de seguridad se extenderá hacia el norte. Habrá corte total en Av. Del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros. Además, se interrumpirá la circulación en las transversales (Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Matienzo, Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Lacroze y Teodoro García) en los tramos entre Migueletes y Libertador, así como en Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.