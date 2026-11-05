La Ciudad libera autopistas desde este jueves: qué accesos serán gratis y hasta cuándo
Debido a los cortes en la Avenida Libertador, el Gobierno porteño dispuso la gratuidad de dos importantes autopistas.
Ante las restricciones de tránsito implementadas en la Ciudad de Buenos Aires por el operativo desplegado ante la llegada del papa León XIV, el Gobierno porteño dispuso que la autopista Illia y el Paseo del Bajo sean gratuitos para el tránsito liviano.
La medida busca ofrecer alternativas de circulación frente a la imposibilidad de utilizar la Avenida Del Libertador.
Las disposiciones, coordinadas a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), comenzarán a regir desde esta noche a las 22:00 y se extenderán hasta el miércoles a las 14:00.
Cómo funcionarán las alternativas de circulación en la Ciudad
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Autopista Illia libre de peaje: Será gratuita para vehículos livianos (motos, automóviles y camionetas) durante toda la ventana del operativo de seguridad.
Habilitación del Paseo del Bajo: Se autorizará de forma excepcional el ingreso de autos, camionetas y utilitarios sin cobro de peaje. En esta vía regirá un límite estricto de velocidad máxima de 60 km/h, mientras que la circulación de motocicletas continuará prohibida por razones de seguridad vial.
Tránsito pesado sin cambios: Tanto en la AU Illia como en el Paseo del Bajo, los camiones deberán abonar la tarifa habitual según la franja horaria y la cantidad de ejes.
Cronograma de cortes de tránsito y restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires
El esquema de desvíos se implementará de manera escalonada durante las próximas jornadas:
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Jueves 5 de noviembre: Se establece el corte total sobre Avenida Del Libertador, en el tramo comprendido entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin interrumpir el paso por esta última). Este tramo se suma al cierre preventivo que ya rige entre Sarmiento y Bullrich. Asimismo, habrá cortes totales restrictivos en Av. Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y en Av. Int. Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador). Desde las 8:00 se instalarán baños químicos, gazebos y módulos operativos en intersecciones clave como Teodoro García y Luis M. Campos.
Viernes 6 de noviembre: A partir de las 00:00, el perímetro de seguridad se extenderá hacia el norte. Habrá corte total en Av. Del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros. Además, se interrumpirá la circulación en las transversales (Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Matienzo, Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Lacroze y Teodoro García) en los tramos entre Migueletes y Libertador, así como en Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.
Contracarril en Figueroa Alcorta: Para descomprimir la congestión vehicular proveniente de la Autopista Lugones por Sarmiento, el Cuerpo de Agentes de Tránsito habilitó un contracarril de 200 metros sobre Av. Figueroa Alcorta (desde Sarmiento hasta Casares), permitiendo retomar hacia Del Libertador.
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