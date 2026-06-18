Córdoba: murió la mujer que sufrió quemaduras luego de que explotara su celular en el auto

La situación provocó que el conductor se desorientara y perdiera el control del Renault Sandero, que terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural. Tras el choque, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas, ya que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles.

Por qué pueden explotar las baterías de los celulares

Las baterías de litio funcionan mediante un proceso electroquímico que permite almacenar y liberar energía. Según explicó el investigador del Conicet Arnaldo Visintin a Clarín, estos dispositivos cuentan con sistemas de seguridad destinados a controlar el voltaje y evitar fallas.

Los expertos aconsejan utilizar cargadores homologados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas.

Además, recomiendan no dejar los teléfonos cargando durante períodos prolongados sin supervisión y prestar atención a señales como sobrecalentamiento, deformaciones o hinchazón de la batería.