Córdoba: murió la mujer que sufrió quemaduras luego de que explotara su celular en el auto
La víctima tenía graves quemaduras y se encontraba internada en el Instituto del Quemado.
La mujer de 47 años que resultó herida tras la aparente explosión del cargador de un teléfono celular dentro de un automóvil en la ruta E53 de Córdoba murió en las últimas horas tras permanecer internada en estado crítico en el Instituto del Quemado.
Lucila Pagani ingresó con graves quemaduras en el cuerpo que le provocaron una severa afección en la vía aérea, además de heridas politraumáticas.
A raíz de este cuadro, estuvo alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Pagani era Magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova (Italia), magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-FCS-UNC) y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajaba como docente de nivel medio y superior y como investigadora en Ciencias Sociales.
Cómo fue el accidente por la explosión del celular
El dramático episodio ocurrió durante la noche del domingo en la ruta E-53 de Córdoba. De acuerdo con la información policial, el incendio comenzó cuando un celular que se encontraba conectado para su carga explotó dentro del habitáculo del auto.
La situación provocó que el conductor se desorientara y perdiera el control del Renault Sandero, que terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural. Tras el choque, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.
Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas, ya que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles.
Por qué pueden explotar las baterías de los celulares
Las baterías de litio funcionan mediante un proceso electroquímico que permite almacenar y liberar energía. Según explicó el investigador del Conicet Arnaldo Visintin a Clarín, estos dispositivos cuentan con sistemas de seguridad destinados a controlar el voltaje y evitar fallas.
Los expertos aconsejan utilizar cargadores homologados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas.
Además, recomiendan no dejar los teléfonos cargando durante períodos prolongados sin supervisión y prestar atención a señales como sobrecalentamiento, deformaciones o hinchazón de la batería.
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